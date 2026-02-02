S.A. 11:27 Piede diabetico: visite gratuite a Sassari Il 12 febbraio sono in programma nella clinica di GOL - Gruppo Ospedaliero Leonardo visite gratuite per persone affette da diabete mellito con il piede diabetico, una complicanza della malattia



SASSARI – Al Policlinico Sassarese un’iniziativa dedicata alla cura del piede diabetico. Il 12 febbraio sono in programma nella clinica di GOL - Gruppo Ospedaliero Leonardo visite gratuite per persone affette da diabete mellito con il piede diabetico, una complicanza della malattia. Un controllo accurato delle lesioni agli arti inferiori può essere utile per individuare il giusto percorso da affrontare e intervenire prima possibile sulla loro evoluzione. E’ per questo che il gruppo GOL ha attivato un ambulatorio dedicato per la presa in carico a 360 gradi con chirurghi, diabetologi e radiologi interventisti che eseguirà visite, controlli, medicazioni e, quando necessario, nella sede di Cagliari a Villa Elena, procedure chirurgiche e di rivascolarizzazione.



Gli specialisti di GOL, network sanitario che vanta una delle casistiche più numerose d’Italia e una consolidata e pluriennale esperienza multidisciplinare in questo ambito, metteranno a disposizione dei pazienti sardi know-how e protocolli condivisi con il Policlinico Abano, presidio capofila di GOL e sede di un Centro per il Piede Diabetico di rilievo nazionale e internazionale. In Sardegna si stima che vi siano circa 150mila persone con diabete, molte delle quali non sanno di averlo. Le visite gratuite rappresentano un’opportunità importante per chi ha già avuto la diagnosi di piede diabetico e per sottoporsi a un controllo agli arti inferiori.



Nel dettaglio, nella clinica di Sassari l’attività ambulatoriale gratuita si svolgerà giovedì 12 febbraio: le visite saranno effettuate dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Anche a Villa Elena a Cagliari i pazienti con piede diabetico potranno sottoporsi a a visite gratuite giovedì 12 e venerdì 13 febbraio dalle 9 alle 18.30 e sabato 14 febbraio dalle 9 alle 13. Gli open day e gli ambulatori nelle due strutture possono contare su un team multidisciplinare di esperti di rinomata fama: Giacomo Clerici, medico esperto nella cura medica e chirurgica del piede diabetico e coordinatore del gruppo di lavoro, Christine Whisstock, responsabile del Centro per il Piede Diabetico del Policlinico Abano di Abano Terme (PD), Laura Olita, diabetologa del Policlinico Sassarese, Fabio Romagnoli, specializzato in medicina interna e già responsabile dell’Unità Operativa del Piede Diabetico della Casa di Cura Villa Igea di Ancona, altra clinica del gruppo GOL, e Roberto Seguro, diabetologo e geriatra appena arrivato a Villa Elena dall’Arnas “G. Brotzu” di Cagliari.



Nella foto: Gianni Clerici