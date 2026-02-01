Alguer.it
Bene Radiologia, occhio al Marino: criticità
Circa 4 milioni l'investimento tecnologico all'ospedale Civile di Alghero: risonanza magnetica, due ecografi e un mammografo. Il presidente della commissione Sanità punta il dito sulle criticità irrisile dell'ospedale Marino: guai a dimenticarsi
Bene <i>Radiologia</i>, occhio al Marino: criticità

ALGHERO - «Un passo avanti significativo, un investimento di quasi 4 milioni di euro che segna un passaggio fondamentale per la sanità del territorio la nuova Radiologia dell'ospedale Civile, che però non può far dimenticare le criticità ancora presenti all’Ospedale Marino, soprattutto alla luce del passaggio della gestione da Aou ad Asl, tema che resta centrale nel dibattito all’interno della Commissione consiliare Sanità del Comune di Alghero», afferma imprevidente Christian Mulas. «Al Marino persistono gravi problemi legati alle liste d’attesa, in particolare per la chirurgia protesica. La causa principale è la mancata attivazione della seconda e della terza sala operatoria, già finanziate ma ancora ferme, con un utilizzo delle sale attuali destinato prioritariamente alla traumatologia e alle urgenze. Le liste d’attesa risultano particolarmente lunghe per la chirurgia protesica, la chirurgia della mano, del piede e per l’artroscopia».

«Nonostante ciò, il Marino continua ad essere un punto di riferimento regionale, con pazienti che arrivano da ogni parte della Sardegna. Con il passaggio all’Asl, inoltre, altre specialità richiederanno l’accesso alla sala operatoria, rendendo ancora più urgente il completamento delle strutture mancanti». L’obiettivo è chiaro - dice Mulas - garantire almeno due sale operatorie dedicate all’ortopedia per assicurare continuità assistenziale al territorio, mentre la terza potrebbe essere destinata, ad esempio, all’oculistica. Il lavoro svolto dall’ortopedia è imponente: oltre 1200 interventi l’anno, portati avanti da un organico composto da 6 medici (5 più il primario). Numeri che dimostrano l’elevata produttività del reparto, ma anche la necessità di rafforzare strutture e strumenti.

Priorità immediate: completamento delle sale operatorie già finanziate stipula di una convenzione per un robot chirurgico in service acquisto di due apparecchi per fluoroscopia (sala operatoria e sala gessi) acquisizione di una nuova colonna artroscopica 4K acquisto del programma TraumaCad/Orthoview per il planning preoperatorio acquisto di due ecografi per sala operatoria e ambulatori Un’ulteriore criticità riguarda il reparto di riabilitazione, dove si segnala la carenza di operatori socio-sanitari, fisioterapisti e la mancanza di un ecografo. «Gli investimenti e i risultati raggiunti al Civile dimostrano che quando le risorse vengono messe a sistema i risultati arrivano. Ora è necessario lo stesso impegno per l’Ospedale Marino, affinché possa continuare a svolgere il suo ruolo strategico per Alghero e per l’intera Sardegna» chiude la nota il presidente della commissione consiliare alla sanità Christian Mulas.
11:30
Algheresi senza medico di base: arriva Canale 5
Le telecamere di Mediaset questa mattina in diretta da Alghero denunciano la grave carenza di medici di base: circa 8mila i cittadini del territorio sprovvisti
2/2/2026
Nuova Radiologia al Civile di Alghero
Oltre 4 milioni di euro per realizzare la nuova Radiologia del “Civile”: Dopo quattro anni di interventi, oggi la Asl di Sassari ha presentato i nuovi spazi
1/2/2026
Dottor Patta saluta, Medicina Sportiva a rischio
Ultimo giorno di lavoro per il dottor Paolo Patta: il centro di Medicina Sportiva dell’ospedale Marino ad Alghero rischia di scomparire. Si chiude una pagina importante della sanità pubblica sportiva locale, ma si apre al contempo una fase di forte preoccupazione per il futuro del servizio
23:04
«Sanità, passo avanti concreto ad Alghero»
«Ora è fondamentale dare continuità a questo percorso - dice Valdo Di Nolfo. La sanità si migliora lavorando insieme, senza alimentare divisioni, mettendo al centro i bisogni delle persone perché il diritto alla salute di tutte e tutti non può avere colore politico».
9:23
«Nuova Radiologia, notizia importante»
Lo afferma il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, presente all´apertura del reparto dell´ospedale Civile insieme a numerosi esponenti politici regionali e locali
31/1Direzione Aou Sassari: confermati Mura e Mameli
30/1Sorso: trasloca ambulatorio medico di famiglia
28/1Sabato 31 gennaio raccolta sangue ad Alghero
27/1Bimba di 3 mesi d´urgenza da Alghero a Roma
22/1Assistenza domiciliare: superati gli obiettivi
22/1Paziente operata e salvata da equipe Aou
21/1Aou Sassari, debutta il neo Direttore generale
20/1Caos sanità, Flavio Sensi reintegrato d´urgenza
17/1Europa Verde contro FdI: senza vergogna
17/1Sanità malata, sindacati all´attacco
