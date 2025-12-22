Cor 22:04 «Bocciatura per il poltronificio Todde» Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato l´odierna sentenza della Corte costituzionale. Durissime le reazioni in Regione



CAGLIARI - «Un’ennesima sonora bocciatura per il Poltronificio Todde’ Un colpo da ko per l’Armata Brancaleone che sgoverna la Sardegna da quasi due anni, proprio mentre la maggioranza di centrosinistra sta litigando per le nomine dei direttori delle aziende sanitarie che, come attestato dalla Consulta, ha sostituito illegittimamente. La presidente Todde finora ha evidenziato improvvisazione amministrativa e sciatteria istituzionale. Faccia un regalo ai sardi: si dimetta». Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato l'odierna sentenza della Corte costituzionale. «L’avevamo detto ripetutamente: il sistema della spoil system non è previsto dalle leggi e la fretta di cacciare i dg delle Asl, nominati dalla precedente Giunta regionale, ha distratto i legislatori dilettanti del Campo largo. La fame di poltrone ha prevalso sul buon senso e sull’esigenza di buona sanità che arriva da ogni angolo dell’Isola», ha aggiunto Meloni.