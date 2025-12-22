|
Cor
22:04
«Bocciatura per il poltronificio Todde»
Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato l´odierna sentenza della Corte costituzionale. Durissime le reazioni in Regione
CAGLIARI - «Un’ennesima sonora bocciatura per il Poltronificio Todde’ Un colpo da ko per l’Armata Brancaleone che sgoverna la Sardegna da quasi due anni, proprio mentre la maggioranza di centrosinistra sta litigando per le nomine dei direttori delle aziende sanitarie che, come attestato dalla Consulta, ha sostituito illegittimamente. La presidente Todde finora ha evidenziato improvvisazione amministrativa e sciatteria istituzionale. Faccia un regalo ai sardi: si dimetta». Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato l'odierna sentenza della Corte costituzionale. «L’avevamo detto ripetutamente: il sistema della spoil system non è previsto dalle leggi e la fretta di cacciare i dg delle Asl, nominati dalla precedente Giunta regionale, ha distratto i legislatori dilettanti del Campo largo. La fame di poltrone ha prevalso sul buon senso e sull’esigenza di buona sanità che arriva da ogni angolo dell’Isola», ha aggiunto Meloni.
22:12
Sferzante il primo commento del consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde sulla sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la sostituzione dei dirigenti Asl. «Che fine faranno gli attuali commissari? Chi pagherà le retribuzioni ai direttori generali illegittimamente defenestrati e sostituiti? Il poltronificio della sanità traballa»
19:07
I capigruppo consiliari di Forza Italia Marco Tedde, Lega Michele Pais, UDC Raffaele Salvatore, Fratelli d’Italia Alessandro Cocco e Prima Alghero Massimiliano Fadda intervengono per denunciare l«’ennesima operazione di propaganda sulla sanità algherese, messa in scena in questi giorni da esponenti del Movimento 5 Stelle e del gruppo regionale Uniti per Todde»
19:00
Non c´è pace per Alessandra Todde e la sua maggioranza: La Corte costituzionale ha bocciato il commissariamento delle aziende sanitarie della Sardegna. Ritenuto illegittimo l’articolo 14 comma 1 della legge regionale numero 8/2025 approvata a marzo
22/12/2025
Lo annunciano Giusy Piccone e Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle Alghero: importante stanziamento della Regione Sardegna per il potenziamento del Civile. Il progetto prevede tre nuovi piani per Lungodegenza, Ortopedia e Sale Operatorie, realizzati con una struttura autonoma prefabbricata che consentirà di lavorare senza interrompere i servizi
22/12/2025
Sul progetto del nuovo ospedale di Alghero, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC e Prima Alghero non faranno passi indietro e annunciano battaglia nell´arena politica: «Un progetto al ribasso spacciato per vittoria. Così si seppellisce una conquista storica»
22/12/2025
Il consigliere regionale algherese, Valdo Di Nolfo, ha avviato un’iniziativa per l’Ospedale Civile di Alghero: realizzare una sopraelevazione destinata a ospitare un nuovo blocco operatorio, dotato di una piastra ad altissima tecnologia in grado di garantire il DEA di primo livello
22/12/2025
A causa della sopravvenuta indisponibilità di alcuni relatori per motivi di salute è stato rinviato l’incontro pubblico “Sanità: un progetto per Alghero” previsto per oggi
