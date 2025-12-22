 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › «Bocciatura per il poltronificio Todde»
Cor 22:04
«Bocciatura per il poltronificio Todde»
Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato l´odierna sentenza della Corte costituzionale. Durissime le reazioni in Regione
«Bocciatura per il poltronificio Todde»

CAGLIARI - «Un’ennesima sonora bocciatura per il Poltronificio Todde’ Un colpo da ko per l’Armata Brancaleone che sgoverna la Sardegna da quasi due anni, proprio mentre la maggioranza di centrosinistra sta litigando per le nomine dei direttori delle aziende sanitarie che, come attestato dalla Consulta, ha sostituito illegittimamente. La presidente Todde finora ha evidenziato improvvisazione amministrativa e sciatteria istituzionale. Faccia un regalo ai sardi: si dimetta». Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato l'odierna sentenza della Corte costituzionale. «L’avevamo detto ripetutamente: il sistema della spoil system non è previsto dalle leggi e la fretta di cacciare i dg delle Asl, nominati dalla precedente Giunta regionale, ha distratto i legislatori dilettanti del Campo largo. La fame di poltrone ha prevalso sul buon senso e sull’esigenza di buona sanità che arriva da ogni angolo dell’Isola», ha aggiunto Meloni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22:12
«Sanità, grande caos all´orizzonte»
Sferzante il primo commento del consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde sulla sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la sostituzione dei dirigenti Asl. «Che fine faranno gli attuali commissari? Chi pagherà le retribuzioni ai direttori generali illegittimamente defenestrati e sostituiti? Il poltronificio della sanità traballa»
19:07
«Propaganda, divisioni e ospedale scomparso»
I capigruppo consiliari di Forza Italia Marco Tedde, Lega Michele Pais, UDC Raffaele Salvatore, Fratelli d’Italia Alessandro Cocco e Prima Alghero Massimiliano Fadda intervengono per denunciare l«’ennesima operazione di propaganda sulla sanità algherese, messa in scena in questi giorni da esponenti del Movimento 5 Stelle e del gruppo regionale Uniti per Todde»
19:00
Commissariamento Asl bocciato
Non c´è pace per Alessandra Todde e la sua maggioranza: La Corte costituzionale ha bocciato il commissariamento delle aziende sanitarie della Sardegna. Ritenuto illegittimo l’articolo 14 comma 1 della legge regionale numero 8/2025 approvata a marzo
22/12/2025
Nuovi reparti e 80 medici: 30 mln per il Civile
Lo annunciano Giusy Piccone e Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle Alghero: importante stanziamento della Regione Sardegna per il potenziamento del Civile. Il progetto prevede tre nuovi piani per Lungodegenza, Ortopedia e Sale Operatorie, realizzati con una struttura autonoma prefabbricata che consentirà di lavorare senza interrompere i servizi
22/12/2025
«Sul nuovo ospedale non si torna indietro»
Sul progetto del nuovo ospedale di Alghero, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC e Prima Alghero non faranno passi indietro e annunciano battaglia nell´arena politica: «Un progetto al ribasso spacciato per vittoria. Così si seppellisce una conquista storica»
22/12/2025
«Sopraelevazione al Civile: servono le risorse»
Il consigliere regionale algherese, Valdo Di Nolfo, ha avviato un’iniziativa per l’Ospedale Civile di Alghero: realizzare una sopraelevazione destinata a ospitare un nuovo blocco operatorio, dotato di una piastra ad altissima tecnologia in grado di garantire il DEA di primo livello
22/12/2025
Rinviato il vertice sulla sanità ad Alghero
A causa della sopravvenuta indisponibilità di alcuni relatori per motivi di salute è stato rinviato l’incontro pubblico “Sanità: un progetto per Alghero” previsto per oggi
20/12Payback dispositivi medici: risorse
20/12Todde: Nuovo Civile cancellato. «Alghero merita verità e visione»
20/12Sulla sanità, serve un confronto responsabile
16/12Alghero: incontro Dem coi vertici della sanità
19/12-12: rischio blocco attività al Marino
18/12«Cancellato il nuovo ospedale per Alghero»
18/12Apre l´Hospice San Giovanni Battista
17/12Finalmente al centro la salute ad Alghero
17/12Civile, ecco il nuovo blocco operatorio
10/12Alghero-Torino, volo salvavita
« indietro archivio sanità »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
23 dicembre
Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana
23 dicembre
Picklebal e nuovo campo coperto. Al via i lavori al Tennis Club



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)