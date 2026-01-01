Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieolbiaAmbienteUrbanistica › Cemento e mattoni all’assalto di Porto Pozzo
Cor 16:39
Cemento e mattoni all’assalto di Porto Pozzo
Il GrIG ha chiesto l’annullamento in sede di autotutela e in sede di procedura di verifica di coerenza degli atti di pianificazione. L’area è attualmente ricca di macchia mediterranea
Cemento e mattoni all’assalto di Porto Pozzo

SANTA TERESA DI GALLURA - L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inviato (23 febbraio 2026) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo l’avvenuta adozione con deliberazione del Consiglio comunale di S. Teresa di Gallura n. 32 del 30 settembre 2025 della “variante al Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23.08.2016 e contestuale adozione del Piano di Lottizzazione dei comparti C 3.01, G 4.1 del P.U.C. in località Porto Pozzo- Primo stralcio funzionale”.

Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Olbia – Tempio, il Comune di S. Teresa di Gallura, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari. Non si ha conoscenza dell’avvenuta sottoposizione della variante adottata alla preventiva procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

L’area interessata ricade ampiamente nella fascia costiera dei metri 300 dalla battigia marina, tutelata con vincolo di conservazione integrale (legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.) e con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), mentre rientra nel vigente piano paesaggistico regionale - P.P.R. quale bene paesaggistico d’insieme in quanto ricadente nella fascia costiera (artt. 19-20 delle N.T.A.) e zona di conservazione integrale. Il GrIG ha chiesto l’annullamento in sede di autotutela e in sede di procedura di verifica di coerenza degli atti di pianificazione. L’area è attualmente ricca di macchia mediterranea.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/2«Agriturismi e aziende nelle coste fermi da anni»
24/1Protezione Civile, piano aggiornato
23/12026 l´anno della pianificazione. «Il Puc entro sei mesi in aula»
23/1Il Porto merita studio e ricerca per progetti e sviluppo
12/12L´assessore Roberto Corbia vola a Montecitorio
6/12Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione
24/11Piano Regionale Trasporti: Commissione ad Alghero
15/11Urbanpromo, Spanedda e Casu a Firenze
7/11Porto Torres approva il Puc dopo 20 anni
13/9Obiettivo Puc, nasce Ufficio di Piano
« indietro archivio urbanistica »
23 febbraio
Alla Futsal Fc Alghero la Coppa Italia U19
23 febbraio
L´idea contro la denatalità. Alghero centro regionale fertilità
23 febbraio
Alghero città del Carnevale dei bambini



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)