Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoAeroporto › «Aeroporti, crescita incompleta»
Cor 12:00
«Aeroporti, crescita incompleta»
Lo dichiara Claudia Camedda, segretaria generale della Fit Cisl, commentando i numeri relativi agli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. «Non è accettabile celebrare i numeri senza affrontare il tema della qualità dell’occupazione e della sostenibilità del sistema»
«Aeroporti, crescita incompleta»

OLBIA - «I dati sul traffico aereo negli aeroporti sardi confermano una crescita significativa, con oltre 11 milioni di passeggeri nell’ultimo anno. Un risultato positivo che dimostra la centralità strategica del trasporto aereo per la Sardegna». Lo dichiara Claudia Camedda, segretaria generale della Fit Cisl, commentando i numeri relativi agli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. «Dietro questi record – afferma Camedda – c’è il lavoro quotidiano di migliaia di addetti del settore. È quindi indispensabile che alla crescita dei passeggeri corrispondano investimenti strutturali, rafforzamento degli organici e condizioni di lavoro stabili, superando precarietà e stagionalità».

Per il sindacato «non è accettabile celebrare i numeri senza affrontare il tema della qualità dell’occupazione e della sostenibilità del sistema. Servono scelte chiare su infrastrutture, servizi e lavoro, a partire dal personale di terra e dall’indotto. Resta inoltre prioritaria – per la segretaria generale della Fit – la continuità territoriale: il trasporto aereo non può essere governato solo da logiche di mercato. È necessario aprire un confronto immediato con la Regione, i gestori aeroportuali e le compagnie aeree per trasformare questa crescita in sviluppo reale e strutturale per la Sardegna e diritti e migliori condizioni per lavoratrici e lavoratori che - conclude Camedda -, giornalmente, contribuiscono al raggiungimento dei risultati positivi degli scali sardi».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:00
Sciopero aerei: 7 voli cancellati da Alghero
Si annuncia un giovedì nerissimo per gli spostamenti in aereo dalla Sardegna verso Roma e Milano. Di seguito tutti i collegamenti cancellati da Ita Airways a partire dal 25 febbraio dallo scalo internazionale Riviera del Corallo
17/2«La continuità aerea non regola il turismo»
16/2WizzAir apre Alghero - Skopje
10/2Da Genova per Alghero e Olbia
9/2Nuova continuità in vendita 5 rotte
4/2«Volo Alghero-Milano: la proroga penalizza i sardi»
3/2«Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano»
2/2Continuità aerea marchiata Aeroitalia
28/1Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
26/1Salaris: sull’Alghero-Linate un fallimento
25/1Scuola di volo, competenza e rispetto basta slogan
« indietro archivio aeroporto »
23 febbraio
Alla Futsal Fc Alghero la Coppa Italia U19
23 febbraio
L´idea contro la denatalità. Alghero centro regionale fertilità
23 febbraio
Sciopero aerei: 7 voli cancellati da Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)