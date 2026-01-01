Alguer.it
Basket U17, Alghero si conferma Campione
Per il 3° anno consecutivo la Pallacanestro Alghero porta a casa il più importante titolo regionale giovanile maschile: quello degli Under 17 Eccellenza. Ieri la vittoria in finale contro la Dinamo Sassari
ALGHERO - Ieri sera, in un Palamanchia gremito in ogni ordine di posto, con tantissimi ragazzi e ragazze sugli spalti, la squadra di coach Mastropietro ha dato vita a una partita intensa e combattuta. Nonostante gara 1 fosse stata dominata dalla SAP con un vantaggio di 50 punti, questa volta entrambe le formazioni hanno offerto uno spettacolo straordinario. Tutti i protagonisti in campo hanno dato il massimo, regalando al pubblico giocate spettacolari e meritati applausi. Il punteggio finale di 92-72 fotografa correttamente l’andamento di una gara vibrante e di alto livello.

Ora si guarda avanti, in attesa del proseguimento del campionato con un impegnativo girone interregionale che vedrà la Pallacanestro Alghero affrontare, con gare di andata e ritorno, una squadra della Toscana, una del Lazio, una della Campania e ben due delle Marche — trasferte tutt’altro che semplici da raggiungere dalla Sardegna.

I gironi interregionali Under 17 e Under 19 della Federazione Italiana Pallacanestro per la stagione 2025-26 comportano infatti notevoli oneri economici per le società, tra costi di trasferta, tasse gara e spese di tesseramento. Per chi deve affrontare cinque trasferte fuori regione, i costi rischiano di diventare insostenibili. Nonostante ciò, la Pallacanestro Alghero si gode questo straordinario traguardo e ricorda che, grazie alla programmazione, all’impegno di dirigenti, genitori, sponsor e atleti, può fregiarsi di un titolo conquistato per tre anni consecutivi — un risultato che premia il lavoro, la passione e la continuità del progetto sportivo.
