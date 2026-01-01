Cor 11:03 Super car per la Todde, Forza Italia censura Il Capogruppo regionale di Forza Italia interviene con fermezza sulla gestione delle auto di servizio regionali, sollevando un tema che va oltre l’aspetto meramente tecnico e tocca direttamente il principio di responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche



CAGLIARI - «Da tempo sentiamo parlare di sobrietà, rigore e attenzione ai conti, che sono parole importanti, che condividiamo. Ma la credibilità delle istituzioni si misura nei comportamenti concreti, non nei comunicati». La questione riguarda la scelta della Presidente di ricorrere al noleggio di un’autovettura, nonostante la Regione disponga già delle tradizionali auto di servizio, ne note auto blu. Una decisione che comporta costi aggiuntivi per le casse regionali e che, sotto il profilo dell’opportunità politica, appare quantomeno discutibile.



«Nessuno mette in discussione l’esigenza di garantire strumenti adeguati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ma è legittimo chiedersi perché si debba sostenere una spesa ulteriore quando esistono mezzi già disponibili. Se si invoca il contenimento dei costi, allora questo principio deve valere anzitutto per chi governa». In un momento storico in cui famiglie e imprese affrontano difficoltà economiche, aumenti tariffari e una pressione fiscale rilevante, ogni scelta che incide sul bilancio pubblico assume anche un valore simbolico ed optare per una soluzione più onerosa, quando vi sono alternative interne già operative, trasmette un messaggio di distanza rispetto alle esigenze reali dei cittadini.



«La sobrietà istituzionale non può essere un concetto elastico, o si applica sempre oppure diventa un semplice esercizio retorico, per non definirlo in altra maniera e scegliere l’opzion più costosa, pur in presenza di mezzi disponibili, non appare coerente con i principi di efficienza e buon andamento che dovrebbero guidare l’azione pubblica».