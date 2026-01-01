Alguer.it
Sardegna protagonista a BolognaFiere
Alla Slow Wine Fair sono 53 le aziende vitivinicole della collettiva regionale promossa dall’assessorato dell’Agricoltura e organizzata dall’Agenzia Laore Sardegna
CAGLIARI - La Sardegna torna ad essere protagonista a BolognaFiere da oggi al 24 febbraio con una presenza ampia e qualificata nei due appuntamenti internazionali Slow Wine Fair e SANA Food, in cui saranno portate in fiera 65 realtà produttive dell’Isola, tra vino e agroalimentare. Alla Slow Wine Fair sono 53 le aziende vitivinicole della collettiva regionale promossa dall’assessorato dell’Agricoltura e organizzata dall’Agenzia Laore Sardegna, un numero in significativa crescita che testimonia il dinamismo del comparto e la volontà delle imprese di investire nella promozione fuori dai confini regionali; oggi alle 18, nello spazio Casa Slow Food (Pad. 15A), è in programma anche l’evento “Cannonau di Sardegna: Identità che resiste”, un focus dedicato al vitigno simbolo dell’Isola.
