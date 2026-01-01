Cor 10:00 Sciopero aerei: 7 voli cancellati da Alghero Si annuncia un giovedì nerissimo per gli spostamenti in aereo dalla Sardegna verso Roma e Milano. Di seguito tutti i collegamenti cancellati da Ita Airways a partire dal 25 febbraio



ALGHERO - Il 26 febbraio si annuncia una giornata difficile per chi vola: lo sciopero del trasporto aereo colpirà l’intero settore in Italia e Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di circa il 55% dei voli programmati. Non solo la data centrale: i disagi si estenderanno anche ai giorni immediatamente prima e dopo, con cancellazioni già previste per il 25 e il 27 febbraio. La compagnia spiega che si tratta di misure preventive.



Addirittura 7 i voli cancellati dallo scalo di Alghero: Si tratta dei collegamenti tra Alghero e Roma Fiumicino e Milano Linate: AZ 1566 Milano Linate-Alghero delle 22, AZ 1570 Alghero-Roma Fiumicino delle 15, AZ 1575 Roma Fiumicino-Alghero delle 13.25, AZ 1578 Alghero-Roma Fiumicino delle 11.15, AZ 1579 Roma Fiumicino-Alghero delle 21.35, AZ 1589 Roma Fiumicino-Alghero delle 17.45, AZ 1601 Alghero-Milano Linate delle 21-35.