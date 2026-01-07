Cor 6:58 «Alghero non lascia indietro nessuno» L´amministrazione comunale algherese replica a Forza Italia sul delicato tema delle povertà con riferimento ai dati Caritas sulle difficoltà economiche degli algheresi: attacco strumentale







Così l'amministrazione algherese replica a distanza a



«L’obiettivo - prosegue la replica - è creare condizioni reali perché cittadine e cittadini possano realizzarsi e autodeterminarsi, senza dipendere da misure tampone che gli enti locali sono costretti ad adottare in via emergenziale spesso abbandonati dal governo centrale.Ogni manovra finanziaria, ogni variazione di bilancio e ogni protocollo siglato in questo anno e mezzo di Amministrazione Cacciotto vanno nella stessa direzione: rendere Alghero una città capace di attrarre talenti e imprese, sviluppare una vera e propria baia dell’innovazione e garantire attenzione costante ai bisogni delle famiglie e delle persone. In questo quadro si inseriscono la recente convenzione firmata con la Fondazione Bruno Kessler di Trent sulla people strategy, partendo dalla necessitàdi raggiungere il benessere dei cittadini e delle famiglie, l’avvio del progetto Wereable City per aumentare competenze e occupazione qualificata nel settore MedTech, e il sostegno a iniziative che promuovono competenze verticali e trasversali per la nascita di idee di business legate all’innovazione sociale. A questa visione risponde anche la collaborazione crescente con le eccellenze del territorio: Porto Conte Ricerche, Camera di Commercio, Università degli Studi di Sassari, Centro Innovative Agriculture di Surigheddu. Fornire alle cittadine e ai cittadini gli strumenti per raggiungere una piena indipendenza economica – con tutte le ricadute positive che ne derivano a livello personale, sociale e comunitario – è la missione che guida l’Amministrazione Cacciotto. Una visione chiara, che continuerà a orientare l’azione politica nei prossimi anni». ALGHERO - «Nel Documento Unico di Programmazione di recente approvazione, per la prima volta nella storia dell’ente comunale, l’Amministrazione Cacciotto ha restituito un quadro sociale ed economico completo e approfondito della città, con particolare attenzione a lavoro, disoccupazione amministrativa, povertà e vulnerabilità economica. I dati contenuti nel DUP non sono semplici numeri: rappresentano una vera e propria dichiarazione d’intenti e tracciano la rotta delle politiche pubbliche presenti e future. Non è un caso che, tra gli obiettivi di mandato, la coalizione abbia inserito con convinzione la volontà di fare di Alghero una città che non lascia indietro nessuno. Nei giorni scorsi, purtroppo, una specifica parte politica ha scelto di utilizzare in modo strumentale un tema delicato come quello della povertà, trasformandolo in un pretesto per attaccare la maggioranza».Così l'amministrazione algherese replica a distanza a Forza Italia Alghero . «C’è chi continua a proporre una visione fondata sull’assistenzialismo, mentre l’Amministrazione Cacciotto ha optato per un approccio diverso: serio, concreto, strutturale e orientato a una significativa inversione di rotta. Esistono situazioni di disagio che richiedono un sostegno costante da parte delle istituzioni, e il Comune di Alghero continua a garantire tutto il supporto necessario alla popolazione attraverso un settore cardine rappresentato dalle politiche sociali in collaborazione con l'attività del terzo settore . Tuttavia, non si possono equiparare condizioni profondamente diverse tra loro: in molti casi è possibile e doveroso intervenire in modo deciso per aiutare le persone ad affrancarsi da situazioni sfavorevoli e costruire percorsi di autonomia. 