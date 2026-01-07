Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSocietà › «Alghero non lascia indietro nessuno»
Cor 6:58
«Alghero non lascia indietro nessuno»
L´amministrazione comunale algherese replica a Forza Italia sul delicato tema delle povertà con riferimento ai dati Caritas sulle difficoltà economiche degli algheresi: attacco strumentale
«Alghero non lascia indietro nessuno»

ALGHERO - «Nel Documento Unico di Programmazione di recente approvazione, per la prima volta nella storia dell’ente comunale, l’Amministrazione Cacciotto ha restituito un quadro sociale ed economico completo e approfondito della città, con particolare attenzione a lavoro, disoccupazione amministrativa, povertà e vulnerabilità economica. I dati contenuti nel DUP non sono semplici numeri: rappresentano una vera e propria dichiarazione d’intenti e tracciano la rotta delle politiche pubbliche presenti e future. Non è un caso che, tra gli obiettivi di mandato, la coalizione abbia inserito con convinzione la volontà di fare di Alghero una città che non lascia indietro nessuno. Nei giorni scorsi, purtroppo, una specifica parte politica ha scelto di utilizzare in modo strumentale un tema delicato come quello della povertà, trasformandolo in un pretesto per attaccare la maggioranza».

Così l'amministrazione algherese replica a distanza a Forza Italia Alghero. «C’è chi continua a proporre una visione fondata sull’assistenzialismo, mentre l’Amministrazione Cacciotto ha optato per un approccio diverso: serio, concreto, strutturale e orientato a una significativa inversione di rotta. Esistono situazioni di disagio che richiedono un sostegno costante da parte delle istituzioni, e il Comune di Alghero continua a garantire tutto il supporto necessario alla popolazione attraverso un settore cardine rappresentato dalle politiche sociali in collaborazione con l'attività del terzo settore . Tuttavia, non si possono equiparare condizioni profondamente diverse tra loro: in molti casi è possibile e doveroso intervenire in modo deciso per aiutare le persone ad affrancarsi da situazioni sfavorevoli e costruire percorsi di autonomia. Fin dal primo giorno di insediamento, questa Amministrazione lavora per rafforzare il tessuto sociale del territorio e creare opportunità, attrattività, tutto volto ad invertire il dato sul calo della natalità e cercando soluzioni riguardo l'aumento dell’età media della popolazione».

«L’obiettivo - prosegue la replica - è creare condizioni reali perché cittadine e cittadini possano realizzarsi e autodeterminarsi, senza dipendere da misure tampone che gli enti locali sono costretti ad adottare in via emergenziale spesso abbandonati dal governo centrale.Ogni manovra finanziaria, ogni variazione di bilancio e ogni protocollo siglato in questo anno e mezzo di Amministrazione Cacciotto vanno nella stessa direzione: rendere Alghero una città capace di attrarre talenti e imprese, sviluppare una vera e propria baia dell’innovazione e garantire attenzione costante ai bisogni delle famiglie e delle persone. In questo quadro si inseriscono la recente convenzione firmata con la Fondazione Bruno Kessler di Trent sulla people strategy, partendo dalla necessitàdi raggiungere il benessere dei cittadini e delle famiglie, l’avvio del progetto Wereable City per aumentare competenze e occupazione qualificata nel settore MedTech, e il sostegno a iniziative che promuovono competenze verticali e trasversali per la nascita di idee di business legate all’innovazione sociale. A questa visione risponde anche la collaborazione crescente con le eccellenze del territorio: Porto Conte Ricerche, Camera di Commercio, Università degli Studi di Sassari, Centro Innovative Agriculture di Surigheddu. Fornire alle cittadine e ai cittadini gli strumenti per raggiungere una piena indipendenza economica – con tutte le ricadute positive che ne derivano a livello personale, sociale e comunitario – è la missione che guida l’Amministrazione Cacciotto. Una visione chiara, che continuerà a orientare l’azione politica nei prossimi anni».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/1/2026
Alghero: Festa per 78 anni di Dina
Bernardina Tilocca lo scorso 3 gennaio ha compiuto 78 anni: è la donna con sindrome di Down più longeva d’Italia. Fino allo scorso anno il record era detenuto da Adelina Galasso
7/1/2026
Sos povertà ad Alghero: 500 famiglie alla Caritas
Una fotografia molto preoccupante del disagio economico e sociale in città e su cui il gruppo consiliare di Forza Italia invita alla riflessione generale rivolgendo un appello all´amministrazione comunale, alle opposizioni e alla comunità algherese: serve una risposta corale e immediata
28/12Politiche familiari: l’esperienza di Alghero
22/12Auguri ad una nuova centenaria ad Alghero
29/11Un Albero speciale dedicato a Tommy
24/11Contrastare la violenza di genere è un compito di tutti
24/11Donne facciamo insieme un passo nel futuro
21/11Sul fine vita la Sardegna non arretri
18/11Ethno’s dedica il weekend alle donne
7/11Alghero invecchia e non così bene
6/11Alghero festeggia la sua centenaria
22/10«Nascite in calo, servono strategie mirate»
« indietro archivio società »
8 gennaio
«Almeno una fontana nell'Esso abbandonato»
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
8 gennaio
65 posti nei Carabinieri: domande in scadenza



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)