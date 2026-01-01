Cor 11:43 Giorno del Ricordo, anticipazione a Fertilia L’8 febbraio a Fertilia sarà celebrata un’anticipazione del Giorno del Ricordo, con una cerimonia che unisce commemorazione civile e riconoscimento storico



FERTILIA - L’8 febbraio a Fertilia sarà celebrata un’anticipazione del Giorno del Ricordo, con una cerimonia che unisce commemorazione civile e riconoscimento storico. Alle 16:30 saranno deposte due corone commemorative presso la stele e il Cristo delle Foibe. Alle 18:00, al Museo EGEA, sarà conferita l’onorificenza di Commendatore della Repubblica a Giulio Marongiu, consegnata dalle sorelle Clara e Norma Gnani, custodi della storica medaglieria di Fertilia. Parlamentari e rappresentanti dell’amministrazione comunale parteciperanno alla cerimonia, sottolineando l’importanza civile e istituzionale della giornata. Le celebrazioni proseguiranno il 10 febbraio con la Messa Solenne, celebrata dal Vescovo Mons. Mauro Maria Morfino alle ore 10:30. Una delegazione del Museo EGEA sarà inoltre impegnata a Milano in una commemorazione a Palazzo Marino e nella proiezione del film “Rotta 230 – Ritorna la Terra dei Padri” al Cinema Arlecchino. Fertilia sarà infine protagonista di uno speciale del TG1, in onda domenica 8 marzo alle 23:30, dedicato al ruolo simbolico e storico della città nella memoria nazionale.