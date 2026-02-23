Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieitaliaEconomiaAeroporto › Cani di grossa taglia in cabina su Ita
S.A. 20:25
Cani di grossa taglia in cabina su Ita
La Compagnia aerea metterà in vendita su voli di linea domestici “Large Pet Friendly” il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg
Cani di grossa taglia in cabina su <i>Ita</i>

CAGLIARI - ITA Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da ENAC la Compagnia metterà in vendita su voli di linea domestici “Large Pet Friendly” il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg.

La Compagnia aerea italiana di riferimento - dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino - ha continuato a lavorare senza sosta per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme.

In un mondo in cui i pet sono divenuti componenti a tutti gli effetti delle famiglie, la Compagnia consentirà anche ai proprietari degli animali un tempo esclusi di condividere insieme viaggi e vacanze fianco a fianco. ITA Airways si conferma attenta osservatrice delle esigenze dei passeggeri e del sentito bisogno di un volo più inclusivo, dopo esser stata sin dal 20 giugno 2024 la prima compagnia aerea ad aver ampliato i limiti di peso per il trasporto degli animali domestici in cabina su tutti i voli nazionali, incrementando del 25% il peso massimo consentito (da 8 a 10 kg, cui si aggiungono i 2 kg del trasportino).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:00
«Senza addizionale base ad Alghero o Olbia»
Ryanair ha lanciato il suo operativo per l’estate 2026 con 73 rotte in Sardegna, che non vedrà una crescita significativa, nonostante una forte domanda. Nuovo appello alla Regione Sardegna per l´abolizione dell´addizionale comunale
24/2/2026
Air Europa sull´Alghero-Madrid
A partire dai mesi di luglio e agosto, l´aeroporto algherese saranno collegato direttamente con l’hub di Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali con l’utilizzo di aeromobili Boeing 737-800
23/2/2026
Sciopero aerei: 7 voli cancellati da Alghero
Si annuncia un giovedì nerissimo per gli spostamenti in aereo dalla Sardegna verso Roma e Milano. Di seguito tutti i collegamenti cancellati da Ita Airways a partire dal 25 febbraio dallo scalo internazionale Riviera del Corallo
23/2/2026
«Aeroporti, crescita incompleta»
Lo dichiara Claudia Camedda, segretaria generale della Fit Cisl, commentando i numeri relativi agli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. «Non è accettabile celebrare i numeri senza affrontare il tema della qualità dell’occupazione e della sostenibilità del sistema»
17/2«La continuità aerea non regola il turismo»
16/2WizzAir apre Alghero - Skopje
10/2Da Genova per Alghero e Olbia
9/2Nuova continuità in vendita 5 rotte
4/2«Volo Alghero-Milano: la proroga penalizza i sardi»
3/2«Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano»
2/2Continuità aerea marchiata Aeroitalia
28/1Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
26/1Salaris: sull’Alghero-Linate un fallimento
25/1Scuola di volo, competenza e rispetto basta slogan
« indietro archivio aeroporto »
25 febbraio
Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda
25 febbraio
Rugby Alghero e Sassari: una meta per l´inclusione



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)