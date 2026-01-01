Cor 11:46 Ad Alghero il Libro dei Francobolli È disponibile anche ad Alghero, nell’ufficio postale con sportello filatelico di via Carducci, “Il Libro dei Francobolli 2025”, la raccolta delle 135 carte valori postali emesse nel corso dell’anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione



ALGHERO - Tra i francobolli, anche quello dedicato a Nanni Loy, emesso in 200.025 esemplari lo scorso 23 ottobre nel centenario dalla nascita e appartenente alla serie tematica alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto del regista nato a Cagliari, sceneggiatore e autore di programmi televisivi innovativi che ha saputo raccontare, con uno stile originale che mescola umorismo e dramma, l’Italia del Novecento. Sullo sfondo, si stagliano un cono di luce e una cinepresa, elementi grafici rappresentativi del cinema e della televisione. Più in generale il libro, disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e onlinet, celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.



Il racconto si apre con Papa Bonifacio che indice il primo Giubileo della storia e richiama il Giubileo 2025 e continua con i francobolli dedicati alle Basiliche di Roma (San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura) e a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Tra le emissioni più significative spiccano quelle di Michelangelo Buonarroti, nel 550° anniversario della sua nascita; particolare interesse hanno suscitato quelle dedicate ai personaggi del mondo dello spettacolo come, oltre a Nanni Loy, Enzo Jannacci e Paolo Panelli e alle imprese italiane tra le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy come Thun, Dulcop, Fendi, Fabbri, Talarico, Loacker e Molinari oltre al francobollo per il centenario dei Buoni Fruttiferi Postali.



Anche l’animazione trova spazio con i francobolli dedicati a Pimpa e Goldrake, che hanno conquistato il cuore del pubblico più giovane. Tra i francobolli dedicati alle eccellenze del patrimonio culturale italiano quelli delle rievocazioni storiche come i Palii di Siena, Asti, Normanni di Piazza Armerina, Legnano e Golfo della Spazi e delle Giostre di Saracino di Arezzo, Quintana di Foligno, Quintana di Ascoli Piceno e alle organizzazioni che custodiscono il nostro patrimonio artistico e culturale come Fondo Ambiente Italiane (FAI) e Italia Nostra. Confermato anche in questa occasione il francobollo dedicato alla squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A, un omaggio a una delle passioni sportive più amate dagli italiani.