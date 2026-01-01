Alguer.it
S.A. 18:26
Ritornano gli incontri per famiglie 0-6 a Sassari
A partire dal 28 gennaio, dalle 14 alle 16, nella sala Langiu del Comando di Polizia locale, si terranno i primi due incontri, con temi scelti attraverso un´indagine svoltasi negli ultimi mesi e che ha evidenziato le tematiche che più interessano le famiglie
SASSARI - Continuano gli appuntamenti dedicati alle famiglie con figli tra i 0 e i 6 anni. A partire dal 28 gennaio, dalle 14 alle 16, nella sala Langiu del Comando di Polizia locale, si terranno i primi due incontri, con temi scelti attraverso un'indagine svoltasi negli ultimi mesi e che ha evidenziato le tematiche che più interessano le famiglie. “Sì e no per crescere” è il tema del primo appuntamento, in programma mercoledì 28 gennaio. L’esperta che guiderà l’incontro affronterà aspetti delicati come per esempio: «Per dire dei no bisogna saper dire molti sì. Un vero rapporto educativo implica solo ascolto, risposta ai bisogni, conforto o comprende anche anche frustrazione, opposizione, disaccordo? Perché?».

Si prosegue mercoledì 18 marzo con un focus sul tempo che si dedica alla prole: «Il tempo che conta … è vero che è la qualità e non la quantità del tempo passato tra genitori e bambine/i che incide sul loro sviluppo? Cosa intendiamo per qualità del tempo?». I temi saranno curati dalla pedagogista Rosanna Zerbato, già responsabile dei servizi educativi del Comune di Verona e formatrice all'interno del percorso organizzato in collaborazione con l'ente Zeroseiup per educatori e insegnanti del Sistema Integrato 0-6 di Sassari. L'appuntamento si inserisce nel percorso di sostegno alla genitorialità che il Coordinamento pedagogico territoriale del Sistema Integrato 0- 6 di Sassari offre alle famiglie del territorio.
