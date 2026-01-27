S.A. 11:03 In Toscana il viaggio dei pastori sardi Alla presenza dell´assessora regionale Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Desirè Manca l´evento conclusivo del progetto E.S.C.I- Emigrazione Sarda nel Centro Italia con la presentazione del volume + e-book presso la Tenuta di Suvignano-Monteroni d’Arbia



CAGLIARI - Nel cuore verde della Toscana c'è un pezzo di storia, vivo e pulsante, a disposizione di tutti, che racconta la vicenda della emigrazione dei pastori sardi in Toscana e nel Centro Italia: arrivati a migliaia nella seconda metà del secolo scorso con le loro greggi e le loro famiglie alla ricerca di un futuro possibile, questo futuro hanno trovato creando aziende agropastorali e di trasformazione, radicandosi nel territorio, interrompendo il declino e l'abbandono di queste terre, salvaguardando l'ambiente e le biodiversità. A meno di un anno dalla inaugurazione il 30 marzo scorso, alla presenza della presidente Regione Sarda Alessandra Todde e della Regione Toscana Eugenio Giani, da domenica 25 gennaio è infatti entrato a pieno regime, il progetto E.S.C.I. - Emigrazione Sarda nel Centro Italia, con il completamento dello "Spazio della Narrazione", realizzato nella Sala della Legalità della Tenuta di Suvignano, nelle campagne di Monteroni d’Arbia e Murlo (Siena).



Un luogo dal valore altamente simbolico, perché si tratta di un bene confiscato alla mafia, il più grande d'Italia, che la Regione Toscana ha messo a disposizione del Circolo Sardo Peppino Mereu di Siena, presieduto da Dina Meloni, capofila del progetto, come ha ricordato la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop. Un progetto che si è potuto realizzare grazie al sostegno della Regione Sarda, come ha detto Desirè Manca, Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale: "Sono particolarmente orgogliosa di ricordare che, tra i miei primi atti come Assessora del Lavoro, appena tre mesi dopo il mio insediamento, rientra la proposta di delibera di adesione al Progetto 'Spazio della narrazione multimediale della emigrazione e della pastorizia sarda nel Centro Italia'. Ho voluto così dare un segno fin da subito del nostro desiderio di aprirci, di confrontarci e di costruire insieme, ma principalmente di operare nella chiara direzione di un impegno per la legalità, per la valorizzazione delle identità locali, la promozione e la centralità della persona e la creazione di reti virtuose. In questo senso, il Progetto ESCI ha rappresentato un’esperienza importante di connessione tra istituzioni, associazioni, comunità di emigrati e mondo del lavoro. Ha dimostrato che è possibile costruire percorsi virtuosi capaci di unire identità, inclusione, sviluppo economico e contrasto a ogni forma di marginalità e illegalità".



«A Suvignano - ha sottolineato Elio Turis, coordinatore del Comitato Progetto E.S.C.I. - dove oltre la terra si coltiva la legalità, si è vissuto un momento vero e intenso, capace di intrecciare le diverse narrazioni dell’emigrazione sarda e si è avviato un percorso inedito: accanto ai rappresentanti delle istituzioni sarde e toscane erano presenti i pastori, protagonisti del nostro progetto; i presidenti e i soci dei circoli sardi del Centro Italia che lo hanno sostenuto e diversi circoli del Nord, giunti per questa occasione, in cui la legalità è stata declinata nei suoi molteplici aspetti: lealtà, trasparenza, rispetto, condivisione, solidarietà, inclusione, dialogo, sussidiarietà. Un luogo e un tempo in cui la memoria della nostra emigrazione sarda viene narrata e custodita». Tante le emozioni e le riflessioni fra gli oltre 120 rappresentanti dei circoli sardi del centro nord, in particolare della Lombardia, Toscana Umbria e Lazio, che hanno partecipato alla presentazione degli ultimi tasselli del progetto, fra cui il volume "Emigrazione Sarda nel Centro Italia", distribuito nelle biblioteche degli istituti secondari di scuola media superiore della Sardegna, l'ebook, la brochure, i 4 totem touch screen, che raccontano i molteplici aspetti dell'emigrazione pastorale sarda e l'impianto audiovisivo per tutte le esigenze. Uno spazio vivo di condivisione anche con altre associazioni, fra cui LIBERA.



Non si tratta di un museo o di una mostra ma “di una narrazione” : un progetto fortemente innovativo che consente la scoperta del rapporto fra i pastori sardi e le regioni di arrivo e il loro contributo alla crescita di questi territori, attraverso diversi percorsi, visivi, tattili, sonori, olfattivi, audiovisivi, multimediali, immersivi, dentro le tre sale della legalità, ma anche fuori nel Giardino Sardegna, dove sono state piantumate le essenze tipiche delle campagne sarde. Un progetto che è stato possibile anche e soprattutto grazie alla ricostruzione della memoria storica di tante famiglie, 10 in tutto, che hanno messo a disposizione i loro documenti e le loro foto. Così come preziosa è stata la messa a disposizione dei documenti ISRE, come testimoniato dal presidente Stefano Lavra, e il docufilm "Oltre il Mare", del regista Irio Pusceddu. prodotto dal Circolo Peppino Mereu.