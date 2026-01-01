S.A. 19:06 Buon finale 2025 per l’editoria sarda Al bastione di Saint Remy di Cagliari è stata una fine d’anno dedicata a presentazioni di libri, musica e dibattiti, tra storia e attualità. Bilancio più che positivo



CAGLIARI - È stato un 2025 che ha confermato la vivacità del libro in Sardegna e con un ultimo importante appuntamento in conclusione d’anno. Dal 28 al 30 dicembre scorsi la Galleria Umberto I al bastione di Saint Remy a Cagliari ha ospitato “Libri in galleria”, fiera dell’editoria sarda organizzata dall’Assessorato alla Cultura, turismo e spettacolo del Comune di Cagliari con il patrocinio e il contributo della Regione Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Editori Sardi, che ha curato programma e organizzazione. È stato proposto un fitto calendario di eventi, con incontri con l’autore, reading, dibattiti, per un appuntamento che ha confermato ancora una volta l’interesse per i libri e la lettura.



Diverse le sezioni della fiera, con contenuti che hanno contribuito a vivacizzare le presentazioni. A cominciare da Libri da gustare, sul binomio letteratura e cibo, per proseguire con Cagliari si racconta, carrellata di titoli recenti sul capoluogo isolano, che conserva spazi di storia e dinamiche anche sociali da riscoprire, e le Narrative sarde, romanzi e storie non solo contemporanee. Allo stesso modo, si sono rivelati importanti i focus, come Visionari sardi, a cominciare da una figura chiave del panorama letterario e culturale come Sergio Atzeni, a trent’anni dalla scomparsa, e Reinas (Donne di valore), sull’universo femminile in Sardegna, in particolare con il ricordo di Nereide Rudas. E poi appuntamenti di carattere più artistico, con la proiezione del docufilm Miradas, e i reading Un irresistibile miraggio del mondo, su Grazia Deledda, Joyce Lussu e Maria Giacobbe e L’eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri.



“Libri in galleria” ha così chiuso un 2025 che ha proposto ancora una volta diversi appuntamenti curati dall’Associazione, dalla fiera regionale “Un’isola e i suoi libri” a Nuoro a “Mediterranea” ad Alghero, senza dimenticare la partecipazione al Salone del Libro di Torino e le celebrazioni dedicate a Salvatore Satta tra Nuoro e Roma. «L’anno si è chiuso in bellezza, con il bilancio positivo della manifestazione “Libri in galleria”, che ha visto un ottimo apprezzamento da parte del pubblico cagliaritano, attento alla produzione libraria isolana e interessato al programma allestito per l’occasione», commenta Simonetta Castia, presidente dell’Associazione Editori Sardi (AES). Il settore nell’Isola mantiene un rapporto radicato con il territorio, confermato anche dalle presenze plurali degli stessi editori e dall’interesse dei lettori. «La partecipazione di pubblico a “Libri in galleria” costituisce un segnale del fatto che quando l’offerta incontra la domanda e si superano i limiti propri di un mercato locale piccolo e parzialmente dominato dai grandi gruppi, l’editoria sarda – conclude Simonetta Castia – mostra un’insospettabile vivacità».