Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteUniversità › Malattie autoimmuni dei sardi: nuovi risultati
S.A. 19:06
Malattie autoimmuni dei sardi: nuovi risultati
A Sassari la presentazione dei risultati del programma regionale di prevenzione medica e ricerca SardGen. Ai lavori prendono parte autorità e delegati dei partner delle attività progettuali
Malattie autoimmuni dei sardi: nuovi risultati

SASSARI - Domani, giovedì 26 febbraio, alle 15, l’aula A del Polo Bionaturalistico - lotto 2, Piandanna, Sassari - ospita la conferenza stampa di presentazione dei risultati del programma regionale di prevenzione medica e ricerca SardGen. I lavori si aprono con i saluti delle autorità. A seguire “Introduzione al progetto e.Ins e SardGen” con Pier Andrea Serra (vice presidente di e.Ins Scarl e prorettore Terza missione, Università di Sassari), “I risultati del progetto SardGen” a cura di Francesco Cucca, coordinatore e responsabile scientifico del progetto. Su “Attività realizzate e prospettive future” intervengono Antonello Pani (UniCa e Arnas Brotzu), Antonello Serra (AouSs), Riccardo Triunfo (Inpeco),Alberto Cauli (AouCa) e Giuseppe Serra (Sardegna ricerche). Per i “Bandi a cascata”, interventi di Maurizio Tondo (Digital Uniform - Trama de Salude) e Piero Cornice (Nuraxi - Studio Saba). In chiusura la tavola rotonda “Il futuro della medicina preventiva edell’economia della conoscenza in ambito biomedico: ilruolo di SardGen” con Bastiano Sanna, Daniele Dessì, Alessandro Delitala, Francesco Cucca e Riccardo Triunfo.

I dati genetici raccolti con le attività progettuali, e con un'utilità clinica accertata e validata per la diagnosi e prevenzione di malattia, potranno essere messi a disposizione del sistema sanitario regionale per un utilizzo in linea con il consenso libero, specifico e informato dei partecipanti al progetto. L’iniziativa è cofinanziata dai fondi Pnnr - Unione Europea - Next Generation EU (progetto E.ins: Ecosystem of Innovation For Next Generation Sardinia. Spoke 01) e dalla Regione Sardegna con “Genes for health”. Per SardGen è previsto l’insediamento della Biobanca (Parco scientifico Pula-Sardegna ricerche) che ospiterà attività di ricerca e sviluppo per la messa a punto di nuovi farmaci fondate su analisi genomiche e immunologiche approfondite.

Diabete giovanile e sclerosi mulipla: aperta la lotta alle malattie autoimmuni. Il programma ha per bersaglio lo sviluppo di farmaci mirati ed efficaci, utili per patologie autoimmuni ed ematologiche, molto diffuse in Sardegna. Progressi che contribuiranno a potenziare la medicina preventiva e a ridurre i costi sanitari. I benefici per la popolazione si tradurranno in una salute migliore con una qualità della vita superiore e un aumento dell'aspettativa di vita in salute. La medicina preventiva apporta benefici immediati che derivano dall'esecuzione gratuita di una batteria di analisi biochimiche condotte sin dal 2025su migliaia di volontari grazie al coinvolgimento delle tre principali aziende ospedaliere sarde su circa 50 parametri di salute e una raccolta di informazioni su stile di vita e fattori ambientali per un check-up medico approfondito.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21/2Da Oristano all´Università del Mediterraneo
19/2Università Torino e Regione per nuovo modello digitale
16/2A Oristano l´Università del Mediterraneo
15/2Tascle Sassari, Parma, Verona: risultati
13/2Sostenibilità: laboratori per le scuole a Sassari
6/2L’Università di Sassari inaugura il 464° anno accademico
23/1Scuole di specializzazione Uniss: pubblicati i bandi
19/1Ute Alghero, genetica e salute
9/1Antonio Zara è il nuovo direttore dell´Ersu
10/12Piano welfare aziendale dell´Università di Sassari
« indietro archivio università »
25 febbraio
Cani di grossa taglia in cabina su Ita
25 febbraio
Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)