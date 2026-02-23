Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSanità › «Dal Marino rimosso un altro ecografo: servizio a rischio»
S.A. 18:15
«Dal Marino rimosso un altro ecografo: servizio a rischio»
La denuncia di Antonio Oscar Campus, segretario responsabile UIL FPL – ASL Sassari, che chiede spiegazioni all´Azienda Sanitaria Locale, subentrata nella gestione del nosocomio all´Aou di Sassari
«Dal Marino rimosso un altro ecografo: servizio a rischio»

ALGHERO - «Il Servizio di Endocrinologia dell’Ospedale “Marino” si trova oggi in una condizione di estrema difficoltà operativa che rischia di compromettere l’attività clinica e diagnostica a danno diretto dell’utenza. È necessario premettere che dal 1° gennaio 2026 il Presidio Ospedaliero Marino è transitato dall’AOU di Sassari all’ASL di Sassari. Un passaggio di gestione che, allo stato attuale, rende ancora più incomprensibile quanto accaduto nelle ultime settimane. Non si comprende come, a seguito del passaggio di gestione dal 1° gennaio, si possa procedere al ritiro di apparecchiature sanitarie fondamentali senza alcuna comunicazione preventiva al personale e senza la necessaria documentazione formale»: la denuncia di Antonio Oscar Campus, segretario responsabile UIL FPL – ASL Sassari, che chiede spiegazioni all'Azienda Sanitaria Locale, subentrata nella gestione del nosocomio all'Aou di Sassari.

«In data 2 gennaio è stato infatti portato via dal reparto un ecografo in dotazione al Servizio di Endocrinologia: si trattava dell’ecografo in uso alla dott.ssa Badessi, apparecchiatura ad alta risoluzione, indispensabile per l’esecuzione di esami specialistici e biopsie eco-guidate tiroidee. Nella giornata odierna, un secondo ecografo Fuji è stato rimosso dal servizio. Ancora più grave il fatto che il personale sanitario non sia stato preventivamente informato. Un tecnico si è presentato per il ritiro dell’apparecchiatura senza alcuna documentazione formale, senza consegna di atti ufficiali o verbali di presa in carico» spiega il dirigente sindacale.

«Appare pertanto del tutto anomalo che, a seguito del trasferimento del Presidio Marino sotto la gestione dell’ASL di Sassari, si proceda al ritiro di apparecchiature sanitarie destinate al servizio di Endocrinologia con una presunta destinazione verso l’AOU, senza che vi sia alcuna chiarezza circa il titolo giuridico di tale operazione. Attualmente nel reparto permane un solo ecografo obsoleto, non idoneo all’esecuzione di biopsie. Ciò determina di fatto un blocco dell’attività interventistica, con inevitabili ripercussioni sui pazienti e sui tempi di attesa Attualmente nel reparto rimane infatti un solo ecografo, peraltro obsoleto, non idoneo all’esecuzione di biopsie e di esami ad elevata precisione diagnostica. Non si può accettare che un servizio specialistico venga depotenziato senza alcuna programmazione, senza comunicazione e senza garanzie di sostituzione immediata delle apparecchiature, tanto più in una fase di transizione gestionale tra enti diversi» conclude Campus.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:43
Open day Asl per il fuoco di Sant’Antonio
L’Asl di Sassari organizza un Open Day per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione e per somministrare il vaccino, senza prenotazione, alla popolazione più fragile. Vaccini a Sassari, Ozieri, Alghero
23/2/2026
Blitz sulla sanità: Dem fuori
La presidente nomina una Giunta di domenica e procede con le nuove nomine dei Direttori Generali dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari e dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura. Il Pd non partecipa
24/2/2026
«Neurochirurgia, rete regionale al collasso»
Lo denuncia il coordinatore regionale dirigenza Sanitaria UIL FPL Sardegna Giovanni Pinna, che ha inviato una lettera alla presidente della Regione Alessandra Todde, al direttore generale dell’assessorato Sanità Thomas Schael, al direttore generale dell’Arnas Brotzu, al direttore generale dell’Asl di Sassari Serafinangelo Ponti e al direttore generale dell’Asl 3 di Nuoro Francesco Trotta
24/2/2026
Sanità e poltrone, Tedde: spettacolo indegno
«Quando una maggioranza discute più di incarichi che di soluzioni - rincara Marco Tedde - significa che la rotta è smarrita. Le tensioni interne stanno paralizzando l’azione amministrativa e distraggono completamente dai problemi reali della Sardegna»
21/2A Ozieri la terapia semi-intensiva
20/2Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
19/225 milioni ai pronto soccorso sardi
18/2Sclerosi multipla: verso farmaci di nuova generazione
18/2«Sede adeguata per il Serd ad Alghero»
16/2«Basta silenzi sull´ospedale Marino»
16/2«Neurologia, nessun merito a Sinistra»
14/2«Neurologia Alghero, conquista storica»
13/2«Serd al Marino, chiarimenti urgenti»
11/2Accreditamento regionale a Diagnostica Ozieri
« indietro archivio sanità »
25 febbraio
Cani di grossa taglia in cabina su Ita
25 febbraio
Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)