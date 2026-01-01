Alguer.it
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
Malviventi in azione indisturbata in pieno giorno nel quartiere della Cunetta ad Alghero. Frantumato il vetro del finestrino dell´auto nel tentativo di derubare quanto custodito nell´abitacolo
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati

ALGHERO - Topi d'auto in azione continua ad Alghero. Negli ultimi giorni prese di mira alcune automobili nel quartiere della Cunetta, a sud di Alghero. Il copione sempre il medesimo: finestrino frantumato e abitacolo ripulito di ogni oggetto, anche i più semplici. Ciò che desta più preoccupazione tra i residenti la tempistica dei colpi, in pieno giorno ed alla luce del sole.
Veicoli rubati, denuncia a Sassari
L’intervento è scattato nel pomeriggio di domenica, quando gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno individuato un veicolo risultato provento di furto
