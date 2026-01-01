|
Cor
9:52
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
Malviventi in azione indisturbata in pieno giorno nel quartiere della Cunetta ad Alghero. Frantumato il vetro del finestrino dell´auto nel tentativo di derubare quanto custodito nell´abitacolo
ALGHERO - Topi d'auto in azione continua ad Alghero. Negli ultimi giorni prese di mira alcune automobili nel quartiere della Cunetta, a sud di Alghero. Il copione sempre il medesimo: finestrino frantumato e abitacolo ripulito di ogni oggetto, anche i più semplici. Ciò che desta più preoccupazione tra i residenti la tempistica dei colpi, in pieno giorno ed alla luce del sole.