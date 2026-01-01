S.A. 16:19 Il 19 marzo inaugura Ikea a Elmas Apre il primo negozio di grandi dimensioni dell’Isola. Circa 13mila metri quadri per il colosso del mobile, nello spazio del nuovo Fass Shopping Center



CAGLIARI – IKEA Italia annuncia l’inaugurazione del primo negozio di grandi dimensioni dell’Isola. L’apertura è prevista il 19 marzo 2026 in Viale Elmas 216, a Elmas, in provincia di Cagliari. Circa 13mila metri quadri per il colosso del mobile, nello spazio del nuovo Fass Shopping Center. «Qui i visitatori potranno godere dell’esperienza completa di IKEA, accedendo all’intera offerta dei prodotti e dei servizi per la casa del brand svedese. La nuova apertura di IKEA a Elmas testimonia l’attenzione dell’azienda per il territorio sardo e la volontà di garantire un presidio importante nella Regione, per rendere la propria offerta ancora più vicina e accessibile alle persone» fa sapere la società svedese.