Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariEconomiaCommercio › Il 19 marzo inaugura Ikea a Elmas
S.A. 16:19
Il 19 marzo inaugura Ikea a Elmas
Apre il primo negozio di grandi dimensioni dell’Isola. Circa 13mila metri quadri per il colosso del mobile, nello spazio del nuovo Fass Shopping Center
Il 19 marzo inaugura <i>Ikea</i> a Elmas

CAGLIARI – IKEA Italia annuncia l’inaugurazione del primo negozio di grandi dimensioni dell’Isola. L’apertura è prevista il 19 marzo 2026 in Viale Elmas 216, a Elmas, in provincia di Cagliari. Circa 13mila metri quadri per il colosso del mobile, nello spazio del nuovo Fass Shopping Center. «Qui i visitatori potranno godere dell’esperienza completa di IKEA, accedendo all’intera offerta dei prodotti e dei servizi per la casa del brand svedese. La nuova apertura di IKEA a Elmas testimonia l’attenzione dell’azienda per il territorio sardo e la volontà di garantire un presidio importante nella Regione, per rendere la propria offerta ancora più vicina e accessibile alle persone» fa sapere la società svedese.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/2Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna
9/2Fondo Fiere da 250mila euro
11/2Roadshow su IA per le imprese sarde
30/1Nel 2025 Nord traina l´Isola: +1,55%, flop negozi su turismo
29/1Camera Commercio: nuovi servizi digitali
3/1Da oggi al via i saldi in Sardegna
26/12Ccn, Occhioni: fondi insufficienti
24/12Suolo pubblico: via alle domande
22/12Porto Torres punta sul commercio locale a Natale
18/12Imprese del Nuorese: pubblicati i bandi 2026
« indietro archivio commercio »
25 febbraio
Cani di grossa taglia in cabina su Ita
25 febbraio
Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)