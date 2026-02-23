Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › Sanità e poltrone, Tedde: spettacolo indegno
Cor 8:41
Sanità e poltrone, Tedde: spettacolo indegno
«Quando una maggioranza discute più di incarichi che di soluzioni - rincara Marco Tedde - significa che la rotta è smarrita. Le tensioni interne stanno paralizzando l’azione amministrativa e distraggono completamente dai problemi reali della Sardegna»
ALGHERO - «Quanto sta accadendo in queste ore nella maggioranza che sostiene la presidente Alessandra Todde è la plastica rappresentazione di un Campo Largo in piena rissa permanente. Le nomine nella sanità, consumate senza una parte rilevante della Giunta, raccontano di una coalizione divisa, sospettosa, incapace di assumere decisioni condivise. Altro che “nuovo metodo”: qui siamo davanti a un braccio di ferro sulle poltrone che lascia il Pd all’angolo e certifica una frattura politica evidente». Parole del consigliere nazionale di Forza Italia, l'algherese Marco Tedde.

«Quando una maggioranza discute più di incarichi che di soluzioni - rincara Marco Tedde - significa che la rotta è smarrita. Le tensioni interne stanno paralizzando l’azione amministrativa e distraggono completamente dai problemi reali della Sardegna: ospedali in sofferenza, territori periferici penalizzati, trasporti inefficienti, imprese che attendono risposte. Il Campo Largo si rivela per quello che è: un’alleanza fragile, attraversata da diffidenze e regolamenti di conti. La Giunta appare azzoppata, prigioniera delle proprie contraddizioni. E il percorso politico della presidente Todde si fa sempre più accidentato, segnato da strappi, fughe in avanti e rapporti incrinati con gli stessi alleati».

«La Sardegna ha bisogno di stabilità, di scelte ponderate e di una guida capace di costruire sintesi, non di alimentare conflitti. Continuare così significa indebolire le istituzioni e far pagare ai cittadini il prezzo di una maggioranza che pensa prima agli equilibri interni e solo dopo ai sardi. Forza Italia continuerà nella sua opera di vigilanza e di denuncia nei confronti di una presidente e di una maggioranza che stanno paralizzando la Sardegna» conclude il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde (nella foto).
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
24 febbraio
Torralba: minaccia la madre per soldi
24 febbraio
Assemblea cittadina per la Palestina



