S.A. 13:12 Cercasi pellet disperatamente ad Alghero



ALGHERO - E' caccia al pellet ad Alghero, a Sassari e nei comuni limitrofi. Mai come questo inverno, rigido con le temperature e piovoso come non lo era da decenni, le scorte di questo combustibile sono quasi introvabili in tutta la Sardegna, la regione con l'utilizzo pro capite più alto in Italia.

Le code ai supermercati e dai rivenditori si notano dalle prime ore della mattina, quando i più volenterosi e fortunati riescono a tornare a casa con un massimo di 3 sacchi, a volte cinque nei giorni più favorevoli. Ovviamente i prezzi sono saliti alle stelle, fino a 10 euro a sacco. E su questo nuovo disagio a carico delle famiglie è in corso anche un'indagine da parte delle associazioni a tutela dei consumatori.