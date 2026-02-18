Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
S.A. 13:12
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
Le code ai supermercati e dai rivenditori si notano dalle prime ore della mattina, quando i più volenterosi e fortunati riescono a tornare a casa con un massimo di 3 sacchi, a volte cinque nei giorni più favorevoli. Ovviamente i prezzi sono saliti alle stelle
Cercasi <i>pellet</i> disperatamente ad Alghero

ALGHERO - E' caccia al pellet ad Alghero, a Sassari e nei comuni limitrofi. Mai come questo inverno, rigido con le temperature e piovoso come non lo era da decenni, le scorte di questo combustibile sono quasi introvabili in tutta la Sardegna, la regione con l'utilizzo pro capite più alto in Italia.
Le code ai supermercati e dai rivenditori si notano dalle prime ore della mattina, quando i più volenterosi e fortunati riescono a tornare a casa con un massimo di 3 sacchi, a volte cinque nei giorni più favorevoli. Ovviamente i prezzi sono saliti alle stelle, fino a 10 euro a sacco. E su questo nuovo disagio a carico delle famiglie è in corso anche un'indagine da parte delle associazioni a tutela dei consumatori.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/2/2026
Vendono auto online e spariscono: denunciati
Dopo il pagamento la vendita della vettura non è mai stata concretizzata e ogni tentativo di contatto con i venditori è risultato vano, facendo emergere i contorni della truffa. Indagini in corso dei carabinieri di Fonni
19/2/2026
Agguato nel Nuorese: operaio ucciso davanti a casa
L´uomo, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, stava rientrando nella sua casa nel centro storico di Orani, quando è stato freddato con diversi colpi di arma da fuoco
11/2Blitz Carabinieri: fermati in 4 al Lido
11/2«Su sicurezza non si abbassa la guardia»
9/2Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
7/2Nuova rapina ad Alghero in farmacia
7/2Rapinatore in fuga ad Alghero: le immagini
7/2Auto in fiamme nella notte ad Alghero
5/2Titolare mette in fuga il ladro al Bar La Pergola
5/2Rapina alla Coop, la seconda in pochi giorni
4/2«Torre della Polveriera a rischio crollo»
29/1Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
« indietro archivio cronaca »
20 febbraio
Una notte a Sassari con il Fight club Championship
20 febbraio
«Manutenzioni e opere, un disastro»
20 febbraio
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)