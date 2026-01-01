Cor 20:28 Fronte comune dei Presidenti di Consiglio Dopo il vertice di lunedì 16 febbraio al Palazzo Campus Colonna, la proposta di Benucci (Cagliari) incassa il via libera. Agostino Schiaffino: «Passaggio storico per ridare centralità alle assemblee civiche nell´Isola»



ORISTANO – Non più semplici "notai" delle delibere di giunta, ma una rete istituzionale capace di pesare sulle scelte strategiche della Sardegna. È questo il segnale politico uscito con forza dal vertice di lunedì scorso a Oristano, dove i Presidenti dei Consigli Comunali dell’Isola si sono ritrovati, presso il Palazzo Campus Colonna, per tracciare la rotta di una nuova stagione di coordinamento territoriale. Al centro del tavolo, convocato su impulso del Presidente del Consiglio di Cagliari, Marco Benucci (prot. 0031303/2026), la proposta formale di istituzione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali della Sardegna. Un organismo che punta a superare l’isolamento dei singoli municipi per costruire una cabina di regia permanente sotto l’egida di Anci Sardegna.



L'incontro di lunedì ha permesso anche di fare il punto sulla "missione romana" dello scorso 27 gennaio, quando il Direttivo nazionale Anci ha delineato i nuovi gruppi di lavoro. La Sardegna, ora, vuole giocare la sua partita con una voce sola. Sull'esito del confronto oristanese è intervenuto Agostino Schiaffino, tra i più convinti sostenitori di questa nuova architettura istituzionale: «Quello di lunedì non è stato un semplice incontro di cortesia, ma un atto di responsabilità verso i cittadini che rappresentiamo», ha dichiarato Agostino Schiaffino.



«I Consigli Comunali sono il cuore pulsante della democrazia locale, ma troppo spesso sono rimasti ai margini dei grandi processi decisionali. Con la nascita di questa Conferenza regionale, finalmente facciamo sistema. Dobbiamo portare lo spirito dei tavoli nazionali di Roma direttamente nei nostri territori: solo così la Sardegna potrà affrontare con autorevolezza sfide cruciali come la transizione digitale e la gestione dei fondi strutturali, garantendo che nessuna assemblea civica, dalla più grande alla più piccola, resti indietro». La palla passa ora ad Anci Sardegna e alla dottoressa Daniela Sitzia per la formalizzazione dell'organismo. Il percorso è tracciato: i "guardiani" della democrazia municipale sarda hanno deciso che è tempo di contare di più. E il fronte, a giudicare dalla compattezza vista a Oristano, sembra essere dei più solidi.