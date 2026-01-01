Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaPolitica › Fronte comune dei Presidenti di Consiglio
Cor 20:28
Fronte comune dei Presidenti di Consiglio
Dopo il vertice di lunedì 16 febbraio al Palazzo Campus Colonna, la proposta di Benucci (Cagliari) incassa il via libera. Agostino Schiaffino: «Passaggio storico per ridare centralità alle assemblee civiche nell´Isola»
Fronte comune dei Presidenti di Consiglio

ORISTANO – Non più semplici "notai" delle delibere di giunta, ma una rete istituzionale capace di pesare sulle scelte strategiche della Sardegna. È questo il segnale politico uscito con forza dal vertice di lunedì scorso a Oristano, dove i Presidenti dei Consigli Comunali dell’Isola si sono ritrovati, presso il Palazzo Campus Colonna, per tracciare la rotta di una nuova stagione di coordinamento territoriale. Al centro del tavolo, convocato su impulso del Presidente del Consiglio di Cagliari, Marco Benucci (prot. 0031303/2026), la proposta formale di istituzione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali della Sardegna. Un organismo che punta a superare l’isolamento dei singoli municipi per costruire una cabina di regia permanente sotto l’egida di Anci Sardegna.

L'incontro di lunedì ha permesso anche di fare il punto sulla "missione romana" dello scorso 27 gennaio, quando il Direttivo nazionale Anci ha delineato i nuovi gruppi di lavoro. La Sardegna, ora, vuole giocare la sua partita con una voce sola. Sull'esito del confronto oristanese è intervenuto Agostino Schiaffino, tra i più convinti sostenitori di questa nuova architettura istituzionale: «Quello di lunedì non è stato un semplice incontro di cortesia, ma un atto di responsabilità verso i cittadini che rappresentiamo», ha dichiarato Agostino Schiaffino.

«I Consigli Comunali sono il cuore pulsante della democrazia locale, ma troppo spesso sono rimasti ai margini dei grandi processi decisionali. Con la nascita di questa Conferenza regionale, finalmente facciamo sistema. Dobbiamo portare lo spirito dei tavoli nazionali di Roma direttamente nei nostri territori: solo così la Sardegna potrà affrontare con autorevolezza sfide cruciali come la transizione digitale e la gestione dei fondi strutturali, garantendo che nessuna assemblea civica, dalla più grande alla più piccola, resti indietro». La palla passa ora ad Anci Sardegna e alla dottoressa Daniela Sitzia per la formalizzazione dell'organismo. Il percorso è tracciato: i "guardiani" della democrazia municipale sarda hanno deciso che è tempo di contare di più. E il fronte, a giudicare dalla compattezza vista a Oristano, sembra essere dei più solidi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/2Europa Verde inaugura la sede ad Alghero
19/2«Fondo locazioni: Amministrazione taglia vantaggi»
16/2No al 41bis a Cagliari: pullman da Alghero
11/2Sardegna Al Centro: Capuano coordinatore ad Alghero
9/2Chat parallela, maggioranza a pezzi
8/2Progetto Alghero: nuove fratture. Mulas e Colledanchise fuori
6/2«Litigi, salta ennesima commissione»
4/2Giorgio Gadoni commissario Lega Alghero
2/2Forza Italia con gli enti locali: c´è Marco Tedde
31/1Massimo Pintus segretario provinciale Pd
« indietro archivio politica »
23 febbraio
Alla Futsal Fc Alghero la Coppa Italia U19
23 febbraio
L´idea contro la denatalità. Alghero centro regionale fertilità
23 febbraio
Alghero città del Carnevale dei bambini



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)