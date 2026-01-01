S.A. 18:05 Abdoul Aziz primo nato in Gallura Fiocco azzurro all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: Abdoul Aziz è il primo nato del 2026. Il piccolo, figlio di una coppia residente ad Arzachena, è venuto alla luce alle 2:47 e ha pesato 3,780 kg



OLBIA – È un maschietto il primo nato in Gallura nel 2026. Si chiama Abdoul Aziz Gueye ed è figlio di una coppia originaria del Senegal, che vive in Sardegna da più di dieci anni, residente ad Arzachena. La mamma, Awa, 31 anni, fa la casalinga mentre il papà, Oumar, 41 anni, lavora in una cantina vinicola. Abdoul Aziz è nato alle 2:47 con parto naturale e ha pesato 3,780 kg. Il parto è stato assistito dal medico Andrea Fadda e dalle ostetriche Veronica Forresu e Paola Favini. La coppia ha altri due bambini, un maschietto di 7 anni e una bambina di 5. «Siamo felici e impazienti di far conoscere il nuovo fratellino agli altri nostri bimbi», commenta la mamma del piccolo Abdoul Aziz.



Fiocco rosa, invece, a chiudere il 2025: l’ultima nata è stata Sofia, figlia di Veronica Pizzo, 35 anni, addetta al reparto vendite nella grande distribuzione, e di Alessandro Delussu, 50 anni, dipendente del servizio informatico di Ares Sardegna, residenti a Olbia. La piccola è nata alle 18:18 del 31 dicembre con taglio cesareo e ha pesato 2,890 kg. L’intervento è stato eseguito dai medici Giulio Tupponi e Mario Sechi, anestesista Dina Cherchi, pediatra Elisabetta Bianchi e ostetrica Erika Graccione. «È una gioia immensa sia per me che per il papà – dice Veronica, la mamma di Sofia – e, naturalmente, anche per i nonni ai quali non vediamo l’ora di presentare la piccola. Ringrazio tutti gli operatori della struttura che mi hanno assistito con professionalità e umanità».