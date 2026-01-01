Alguer.it
S.A. 17:49
E´ Giulia Ginevra l´ultima nata del 2025
Alla Clinica Ostetrica dell’AOU di Sassari il 2026 aspetta il suo primo vagito. Alle 13 del primo dell’anno ancora nessun nato, ma le sale parto sono in fermento. E’ una bambina di Sassari l’ultima nata del 2025
E´ Giulia Ginevra l´ultima nata del 2025

SASSARI – Il nuovo anno si apre con un’attesa silenziosa ma carica di emozione. Alle ore 13 di oggi, 1° gennaio 2026, nella Clinica ostetrica dell’Aou di Sassari non si registrano ancora nascite, ma nelle sale parto ci sono donne in travaglio: il primo vagito dell’anno è vicino e potrebbe arrivare da un momento all’altro. Il 2025 si è chiuso con 1.332 nascite, un dato che racconta storie di famiglie, speranze e nuovi inizi. L’ultima nata del 2025 si chiama Giulia Ginevra ed è venuta alla luce il 31 dicembre alle ore 4.56: una neonata italiana, del peso di 3,180 kg, nata con parto spontaneo.

La mamma, Francesca Peru, ha 28 anni e il padre, Marco Corda, 45 anni. Entrambi residenti a Sassari, hanno accolto la loro bambina nelle prime ore dell’ultimo giorno dell'anno, in un ideale passaggio di testimone tra due anni che si incontrano nella sala parto. La nascita è stata assistita dall’équipe ostetrica composta da Elisa Lutzoni, Antonella Bitti, Luisella Fiorelli e Giovanna Francesca Mura, che ha accompagnato con competenza e attenzione uno dei momenti più simbolici dell’anno. Mentre il 2026 attende di scrivere la sua prima pagina, l’attenzione è rivolta alle famiglie che stanno vivendo queste ore con trepidazione e agli operatori sanitari che, anche nei giorni di festa, garantiscono assistenza, professionalità e umanità.

Nella foto: la bambina con i genitori e il personale sanitario
18:05
Abdoul Aziz primo nato in Gallura
Fiocco azzurro all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: Abdoul Aziz è il primo nato del 2026. Il piccolo, figlio di una coppia residente ad Arzachena, è venuto alla luce alle 2:47 e ha pesato 3,780 kg
