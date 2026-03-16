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Cor 10:22
Spari e minacce, paura ad Alghero
Sabato di paura tra via De Gasperi e via Matteotti ad Alghero: 24enne minacciata da un gruppo di adolescenti, esploso un colpo a salve. Indagano le forze dell´orde ne e in città cresce la paura
Spari e minacce, paura ad Alghero

ALGHERO - Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di sabato tra via De Gasperi e via Matteotti, nei pressi dei campi da calcio e dell’area verde frequentata da famiglie e residenti. Una giovane di 24 anni sarebbe stata avvicinata e intimidita da un gruppetto di adolescenti.

Secondo quanto riferito dalla ragazza, almeno tre giovani, tra i 16 e i 17 anni, l’avrebbero fermata con atteggiamenti provocatori. Durante l’episodio, uno di loro avrebbe mostrato un’arma, chiedendole se fosse vera o finta. La 24enne avrebbe cercato di sottrarsi alla situazione, evitando il confronto e provando ad allontanarsi. Pochi istanti dopo, la tensione sarebbe salita.

Uno dei ragazzi avrebbe esploso un colpo con quella che si è poi rivelata una pistola scacciacani. Il forte rumore ha spaventato la giovane, che si è data alla fuga raggiungendo alcune persone nelle vicinanze e chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati immediatamente, per effettuare gli accertamenti del caso. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza in zona: da tempo, infatti, residenti segnalano comportamenti molesti e atteggiamenti riconducibili a fenomeni di bullismo e violenza da parte di gruppi di adolescenti.
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