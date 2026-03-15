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Cor 17:14
Trattamenti anti zanzare alla Pietraia
Inizia da oggi, invece, e fino al 19 marzo, nel quartiere della Pietraia la disinfestazione contro le zanzare e la profilassi contro la west nile, così come da protocollo regionale
Trattamenti anti zanzare alla Pietraia

ALGHERO - Al via dal 30 marzo la campagna di disinfestazione contro insetti e blatte nei quartieri della città. Inizia da oggi, invece, e fino al 19 marzo, nel quartiere della Pietraia la disinfestazione contro le zanzare e la profilassi contro la west nile, così come da protocollo regionale. Già eseguito il trattamento antilarvale in via Carbonia, via Oristano, via Castelsardo, via Porto Torres, via La Maddalena e via Napoli, con le attività mirate eseguite dalla Multiss con interventi larvicidi su tutti i tombini e le caditoie stradali. Per la giornata di giovedì 19 marzo è richiesto per tutti i residenti della Pietraia di tenere chiuse le finestre e di evitare la formazione di ristagni d’acqua nelle parti dei sottovasi delle fioriere e dei secchi.
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