Cor 17:14 Trattamenti anti zanzare alla Pietraia Inizia da oggi, invece, e fino al 19 marzo, nel quartiere della Pietraia la disinfestazione contro le zanzare e la profilassi contro la west nile, così come da protocollo regionale



ALGHERO - Al via dal 30 marzo la campagna di disinfestazione contro insetti e blatte nei quartieri della città. Inizia da oggi, invece, e fino al 19 marzo, nel quartiere della Pietraia la disinfestazione contro le zanzare e la profilassi contro la west nile, così come da protocollo regionale. Già eseguito il trattamento antilarvale in via Carbonia, via Oristano, via Castelsardo, via Porto Torres, via La Maddalena e via Napoli, con le attività mirate eseguite dalla Multiss con interventi larvicidi su tutti i tombini e le caditoie stradali. Per la giornata di giovedì 19 marzo è richiesto per tutti i residenti della Pietraia di tenere chiuse le finestre e di evitare la formazione di ristagni d’acqua nelle parti dei sottovasi delle fioriere e dei secchi.