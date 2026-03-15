Cor 18:05 Fai: apertura del Palazzo Lombardo Un’occasione unica per scoprire un edificio storico restituito alla città e sostenere la missione del FAI Fondo per l´Ambiente Italiano: La Delegazione FAI di Sassari, per l’edizione 2026 propone l’apertura straordinaria di Palazzo Lombardo



SASSARI - Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano in tutta Italia le Giornate FAI di Primavera, il grande evento giunto alla 34esima edizione e promosso dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano che aprirà al pubblico, con contributo libero, 780 luoghi speciali in oltre 400 città. La Delegazione FAI di Sassari, per l’edizione 2026 propone l’apertura straordinaria di Palazzo Lombardo, storico edificio affacciato su Piazza d’Italia al numero 14. (Orari visite Sabato: 09:30 - 13:30 / 16:00 - 19:30. Domenica: 09:30 - 13:30 / 16:00 - 19:30 ultimo ingresso 19:00). Costruito circa 150 anni fa e situato di fronte al Palazzo della Provincia, Palazzo Lombardo è stato recentemente protagonista di un importante intervento di restauro concluso nel 2024 che ha restituito valore architettonico e funzione urbana all’edificio rimasto per anni disabitato e senza manutenzione e dunque a rischio di degrado.



«Acquistato nel 2023 da privati, promotori di un articolato progetto di recupero - dice Marcella Mara, capodelegazione Fai di Sassari - Palazzo Lombardo è tornato ad essere oggi uno spazio vivo che ospita uffici, luoghi di rappresentanza ad ambienti dedicati a incontri ed eventi tra cui: la Smeralda Consulting, la American Chamber of Commerce in Sardegna e lo studio GT Ingegneria». L’apertura di Palazzo Lombardo rappresenta quindi un’occasione rara per entrare in uno spazio solitamente chiuso al pubblico e scoprire da vicino un significativo esempio di recupero del patrimonio storico cittadino, esempio di quella continuità tra tutela del patrimonio e riuso funzionale che mostra come un edificio storico possa essere recuperato senza perdere la propria identità. I lavori hanno riguardato il rifacimento delle facciate su piazza d’Italia e via Carlo Alberto, il rinnovo delle coperture, il restauro degli infissi, il recupero degli intonaci e il completo aggiornamento degli impianti, coinvolgendo anche maestranze locali.



«Proprio durante i lavori – dice lo storico dell’arte Mario Tola - sono emerse alcune scoperte interessanti: nei due piani nobili sono riapparse volte decorate con motivi floreali, paesaggi e allegorie rimaste celate per decenni sotto strati di pittura e carta da parati. Le decorazioni, databili tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, mostrano evidenti affinità con i cicli ornamentali del vicino Palazzo della Provincia realizzati dai decoratori genovesi Gian Dancardi e Davide Dechiffer, e con quelli del Palazzo Quesada di San Pietro». Le Giornate Fai sono realizzate grazie all’impegno e all’entusiasmo di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni d’Italia, e dei 17.000 Apprendisti Ciceroni, giovani studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti per raccontare le bellezze che li circondano. A Sassari le visite saranno accompagnate da: gli Apprendisti Ciceroni dei licei: “Canopoleno”, Scientifico “G. Spano” e Artistico “G. Figari”, (coinvolti nel progetto di formazione scuola lavoro FSL), gli studenti delle medie del Canopoleno e gli studenti UNISS.