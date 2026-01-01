Cor 13:30 Alghero: Resti umani nel casolare Macabro ritrovamento questa mattina ad Alghero, nella zona di Maria Pia. Alcuni resti umani sono stati scoperti all’interno di un casolare abbandonato situato di fronte ai campi da tennis.



ALGHERO - La segnalazione è scattata nelle prime ore della giornata e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area per consentire i primi rilievi e mettere in sicurezza la scena. Nell’area del ritrovamento sono arrivati anche il medico legale della Asl di Sassari insieme a un tecnico della medicina legale per effettuare le prime valutazioni sui resti rinvenuti.



Al momento il caso resta avvolto nel mistero. Le condizioni dei resti non consentono infatti una identificazione immediata né permettono di stabilire con certezza da quanto tempo si trovassero all’interno del casolare. Gli accertamenti saranno ora affidati alla perizia medico-legale, che dovrà fornire elementi fondamentali per le indagini. Gli esami scientifici serviranno a stabilire il sesso della persona, l’età approssimativa, la data presunta della morte e la possibile causa del decesso.



Solo dopo questi approfondimenti sarà possibile capire se si tratti di una morte naturale, di un episodio accidentale oppure di un fatto di natura criminale. Nel frattempo i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile e non si esclude che possano essere effettuate verifiche incrociate con eventuali denunce di persone scomparse. L’area del ritrovamento resta sotto osservazione mentre proseguono i rilievi degli investigatori.