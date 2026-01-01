Cor 17:43 Molentargius, presentazione del Piano del Parco Uno strumento operativo di straordinaria importanza per la gestione e la pianificazione di una delle zone umide più rilevanti del Mediterraneo



CAGLIARI - Il Piano del Parco naturale regionale Molentargius–Saline, recentemente approvato, ricompone in un quadro unitario i diversi assetti normativi e amministrativi di un sito caratterizzato da una particolare complessità gestionale, dovuta alla presenza di diversi livelli di tutela ambientale e naturalistica e di competenze amministrative. Il documento è soprattutto frutto del lavoro collegiale di professionisti e progettisti, interni ed esterni al Parco, che hanno fotografato e riordinato l’attività ultradecennale svolta a Molentargius nell’ambito della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e storico-culturali, della fruizione sociale, della promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, del mantenimento in efficienza del sistema di circolazione della acque e, infine, dello sviluppo e valorizzazione dell’area protetta.



I dettagli del Piano del Parco saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 19 marzo alle 9.30, nella sala Helmar Schenk dell’edificio Sali Scelti, nel Parco di Molentargius, in via La Palma 9A a Cagliari. Aprirà i lavori Stefano Secci, presidente del Parco naturale regionale Molentargius-Saline. Interverranno per i saluti istituzionali: Rosanna Laconi (Assessora della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna), Francesco Spanedda (Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna), i sindaci componenti dell’Assemblea del Parco Massimo Zedda (Cagliari), Graziano Milia (Quartu Sant’Elena), Luigi Concu (Selargius), Pietro Pisu (Quartucciu).



Interverranno per illustrare lo sviluppo del Piano: Claudio Papoff (ex Direttore del Parco), Marianna Mossa (Direttrice del Parco), Luisanna Massa (RUP e Responsabile Settore Ambiente del Parco). Il Piano sarà presentato dal gruppo di progettisti: i coordinatori ed esperti in pianificazione urbanistica Francesco Karrer (architetto), Franco Piga (Coordinatore ed esperto in pianificazione urbanistica), Fausto Pani (Geologo), Rita Cannas (Esperta in economia e finanza), Paolo Bagliani (della Società Criteria, incaricata della VAS). Al termine della presentazione, attorno alle 11.00, è previsto un tour guidato informativo sulla zonizzazione del Parco, con illustrazione dei principali luoghi di interesse per la fruizione e delle aree di massima tutela ambientale.