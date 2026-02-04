Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › «Maggioranza litiga e salta ennesima commissione»
S.A. 8:05
«Maggioranza litiga e salta ennesima commissione»
La commissione era convocata per discutere modifiche rilevanti in materia di suoli pubblici ed esposizione pubblicitaria
«Maggioranza litiga e salta ennesima commissione»

ALGHERO - «Salta per mancanza del numero legale l’ennesima commissione». Così denunciano i gruppi consiliari di centrodestra ad Alghero. La commissione era convocata per discutere modifiche rilevanti in materia di suoli pubblici ed esposizione pubblicitaria: un passaggio atteso dagli operatori e dalle imprese, che da tempo sollecitano nuove regole per aprire spazi di investimento.

«La domanda che poniamo, con preoccupazione, è semplice: il sindaco e la maggioranza sono ancora in grado di garantire il regolare funzionamento delle commissioni e dell’azione amministrativa, o i regolamenti di conti interni stanno prendendo il sopravvento sulle priorità della città?» chiedono i leader dell'opposizione. «La mancata tenuta della seduta era evitabile - proseguono dal centrodestra-. Era noto da giorni che non tutti i commissari avrebbero potuto essere presenti. Nonostante ciò, la presidente Piccone ha scelto di non riprogrammare la seduta.»

«È difficile non collegare quanto accaduto al clima di tensione ormai evidente all’interno della maggioranza e, in particolare, al braccio di ferro in corso tra alcune componenti civiche e il Movimento 5 Stelle, esploso anche attraverso comunicati pubblici dai toni particolarmente duri. Un conflitto politico che oggi produce effetti concreti sull’attività amministrativa. Alghero non può permettersi che le divisioni interne alla maggioranza blocchino percorsi attesi dal tessuto produttivo cittadino. Il centrodestra continuerà a fare la propria parte, ma non può tacere di fronte a una maggioranza che, nei fatti, mette in secondo piano sviluppo e investimenti» chiude la nota congiunta a firma di Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC e Lega, Prima Alghero.

Nella foto: Alessandro Cocco di Fratelli d'Italia
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/2/2026
Giorgio Gadoni commissario Lega Alghero
Storico militante della Lega Alghero, succede a Monica Chessa che per anni ha guidato la sezione, ora membro del direttivo regionale del partito
2/2Forza Italia con gli enti locali: c´è Marco Tedde
31/1Massimo Pintus segretario provinciale Pd
30/1Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione
30/1«In via Tarragona una caffetteria sociale»
29/1Non arrendiamoci e torniamo a fare politica
29/1«Governiamo, non facciamo teatrino politico»
29/1«Il circo Barnum del campo largo ad Alghero»
28/1«Nessuna guerra con Fondazione»
28/1«La Sinistra scappa dalla trasparenza»
28/1«Svilito ruolo delle Commissioni». M5s: Colledanchise alla deriva
« indietro archivio politica »
6 febbraio
Vigili verso lo sciopero ad Alghero. E´ scontro aperto con Porta Terra
5 febbraio
Rapina alla Coop, la seconda in pochi giorni
5 febbraio
Titolare mette in fuga il ladro al Bar La Pergola



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)