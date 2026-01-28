S.A. 16:49 Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione Finanziamento di 125 mila euro stanziato dalla Regione Sardegna a favore del Comune di Alghero per la realizzazione di un progetto di illuminazione pubblica in via della Tramontana, nella zona di Maria Pia. Le dichiarazioni del consigliere regionale Valdo Di Nolfo



ALGHERO - «Un investimento concreto sulla sicurezza, pensato soprattutto per i bambini, i ragazzi e per le loro famiglie». Così il consigliere regionale della Sardegna Valdo Di Nolfo commenta il finanziamento di 125 mila euro stanziato dalla Regione Sardegna a favore del Comune di Alghero per la realizzazione di un progetto di illuminazione pubblica in via della Tramontana, nella zona di Maria Pia.



«Via della Tramontana è la strada principale di un’area a forte vocazione sportiva – spiega Di Nolfo – dalla quale si accede a numerose strutture: due campi da baseball, la pista di atletica, il Tennis Club, i campi da padel, campo da calcio e il Centro sportivo Pino Cuccureddu e il Centro Sportivo Pino Cuccureddu, dove si allena la scuola calcio più titolata dell'isola e che offre ben tre campi diversi. Si tratta di una via interessata quotidianamente da un intenso traffico automobilistico e che, ad oggi, risulta completamente priva di illuminazione pubblica. Ogni giorno tantissimi bambini e ragazzi frequentano questa zona per allenamenti e attività sportive, spesso anche nelle ore serali. Un’illuminazione adeguata è quindi fondamentale per garantire maggiore sicurezza e tranquillità a pedoni, sportivi e automobilisti».



«Questo finanziamento – sottolinea l’onorevole Di Nolfo – è stato fortemente voluto perché nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e delle famiglie. Anni fa avevo depositato e fatto approvare un ordine del giorno in Consiglio comunale in merito e oggi, nella veste di consigliere regionale, sono orgoglioso di essere riuscito a reperire i fondi necessari per la realizzazione di quello che non è solo un intervento infrastrutturale, ma un piccolo grande progetto di sicurezza urbana e sociale, capace di rendere la zona più sicura, vivibile e pienamente fruibile». «Continuerò a lavorare – conclude il consigliere regionale – affinché Alghero possa beneficiare di risorse mirate e di interventi concreti, capaci di migliorare la qualità della vita quotidiana di cittadine e cittadini e di sostenere lo sport come motore di crescita, inclusione e benessere per l’intera comunità».