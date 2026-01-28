Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione
S.A. 16:49
Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione
Finanziamento di 125 mila euro stanziato dalla Regione Sardegna a favore del Comune di Alghero per la realizzazione di un progetto di illuminazione pubblica in via della Tramontana, nella zona di Maria Pia. Le dichiarazioni del consigliere regionale Valdo Di Nolfo
Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione

ALGHERO - «Un investimento concreto sulla sicurezza, pensato soprattutto per i bambini, i ragazzi e per le loro famiglie». Così il consigliere regionale della Sardegna Valdo Di Nolfo commenta il finanziamento di 125 mila euro stanziato dalla Regione Sardegna a favore del Comune di Alghero per la realizzazione di un progetto di illuminazione pubblica in via della Tramontana, nella zona di Maria Pia.

«Via della Tramontana è la strada principale di un’area a forte vocazione sportiva – spiega Di Nolfo – dalla quale si accede a numerose strutture: due campi da baseball, la pista di atletica, il Tennis Club, i campi da padel, campo da calcio e il Centro sportivo Pino Cuccureddu e il Centro Sportivo Pino Cuccureddu, dove si allena la scuola calcio più titolata dell'isola e che offre ben tre campi diversi. Si tratta di una via interessata quotidianamente da un intenso traffico automobilistico e che, ad oggi, risulta completamente priva di illuminazione pubblica. Ogni giorno tantissimi bambini e ragazzi frequentano questa zona per allenamenti e attività sportive, spesso anche nelle ore serali. Un’illuminazione adeguata è quindi fondamentale per garantire maggiore sicurezza e tranquillità a pedoni, sportivi e automobilisti».

«Questo finanziamento – sottolinea l’onorevole Di Nolfo – è stato fortemente voluto perché nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e delle famiglie. Anni fa avevo depositato e fatto approvare un ordine del giorno in Consiglio comunale in merito e oggi, nella veste di consigliere regionale, sono orgoglioso di essere riuscito a reperire i fondi necessari per la realizzazione di quello che non è solo un intervento infrastrutturale, ma un piccolo grande progetto di sicurezza urbana e sociale, capace di rendere la zona più sicura, vivibile e pienamente fruibile». «Continuerò a lavorare – conclude il consigliere regionale – affinché Alghero possa beneficiare di risorse mirate e di interventi concreti, capaci di migliorare la qualità della vita quotidiana di cittadine e cittadini e di sostenere lo sport come motore di crescita, inclusione e benessere per l’intera comunità».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:00
«In via Tarragona una caffetteria sociale»
È la proposta rilanciata dal consigliere comunale della Lega Michele Pais, che chiede di sbloccare immediatamente un’iniziativa avviata dal Dott. Flavio Sensi e finanziata nella passata legislatura: nell’immobile della ASL di via Tarragona creare una caffetteria e spazi sportivi gestiti da persone prese in carico dal Centro di salute mentale
21:43
Non arrendiamoci e torniamo a fare politica
Non diamoci per vinti, quello lo siamo già, soprattutto se non faremo nulla che abbia un senso e una prospettiva. L’appello vale per ciascuno di noi e ovviamente anche per i partiti, che se di fronte a una stagione come questa, non aprono le proprie porte, non avviano una grande raccolta di persone e di idee e non si mettono in discussione (in ogni accezione del termine) perderanno un’occasione storica
28/1/2026
«Svilito ruolo delle Commissioni». M5s: Colledanchise alla deriva
Durissimo Roberto Ferrara (M5S Alghero, Ittiri, Olmedo, Ozieri): Le commissioni consiliari non sono un palcoscenico per dichiarazioni pubbliche o iniziative estemporanee. Dito puntato sul presidente della IV Commissione, Marco Colledanchise (Orizzonte Comune)
28/1/2026
«Nessuna guerra con Fondazione»
«Pressioni indicibili». Va deserta per la mancanza di tutti i commissari di maggioranza la commissione IV prevista questa mattina a Porta Terra (la prima delle due riunioni convocate). Il presidente Colledanchise sconvoca e ribatte al M5S: tra 20 giorni nuova riunione
29/1/2026
«Il circo Barnum del campo largo ad Alghero»
Gruppo Forza Italia Alghero: dure reprimende e caos per un semplice atto di sindacato ispettivo e il sindaco Cacciotto sta alla finestra. «Difficile andare avanti così, questa maggioranza non è più in grado di governare la città»
29/1/2026
«Governiamo, non facciamo teatrino politico»
La replica del Progetto Alghero alle parole del gruppo azzurro sulla recente commissione convocata e saltata per approfondire le spese sostenute da Fondazione sui costi del Capodanno
28/1/2026
«La Sinistra scappa dalla trasparenza»
Tutti i capigruppo di opposizione in Consiglio comunale ad Alghero, Fratelli d’Italia – Alessandro Cocco, Forza Italia – Marco Tedde, Udc – Lelle Salvatore, Lega – Michele Pais e Prima Alghero – Massimiliano Fadda, condannato l´assenza in occasione della Commissione di Colledanchise sulle spese di Capodanno
26/1Commissione d'inchiesta su Fondazione
25/1«Sede Secal, gravissimo ritardo»
24/1Pressing per Colledanchise capogruppo
23/1Ossi: Liana Derudas in Orizzonte Comune
21/1«Nervosismo in giunta, nessuna intimidazione»
20/1Cocco a Moro: pena e vergogna
19/1Raccontiamo fatti e portiamo a casa risultati
19/1Sulla sanità bordate su Podda e Moro
8:36Arriva Piu ad Alghero, tutti a Porta Terra
16/1Sassari: Giancarlo Profili sceglie i Riformatori
« indietro archivio politica »
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
30 gennaio
«In via Tarragona una caffetteria sociale»
30 gennaio
Strade ormai al collasso ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)