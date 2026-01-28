Alguer.it
Cor 8:30
Massimo Pintus segretario provinciale Pd
Congresso della Federazione provinciale di Sassari del Partito democratico. Di lunga militanza nel partito, oggi consulente in Regione, succede a Giuseppe Mascia, sindaco metropolitano di Sassari
Massimo Pintus segretario provinciale <i>Pd</i>

SASSARI - E' Massimo Pintus, come ampiamente preannunciato, il nuovo segretario della Federazione provinciale di Sassari del Partito democratico. Di lunga militanza nel partito, oggi consulente nell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Sardegna, Pintus succede a Giuseppe Mascia, sindaco metropolitano di Sassari. Il congresso si è svolto - come tradizione - presso l'hotel Grazia Deledda di Sassari ed ha visto la partecipazione dell'establishment del partito capitanato dal segretario Silvio Lai.
30/1/2026
29/1/2026
28/1/2026
29/1/2026
29/1/2026
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
31 gennaio
«Chiarezza su Monte Carru»
31 gennaio
Laboratorio - concerto per Claudia Crabuzza



