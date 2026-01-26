Alguer.it
Cor 12:06
«La Sinistra scappa dalla trasparenza»
Tutti i capigruppo di opposizione in Consiglio comunale ad Alghero, Fratelli d’Italia – Alessandro Cocco, Forza Italia – Marco Tedde, Udc – Lelle Salvatore, Lega – Michele Pais e Prima Alghero – Massimiliano Fadda, condannato l´assenza in occasione della Commissione di Colledanchise sulle spese di Capodanno
«La <i>Sinistra</i> scappa dalla trasparenza»

ALGHERO - «La maggioranza di sinistra ha disertato la Commissione IV (Cultura e Grandi Eventi), convocata dal presidente Marco Colledanchise per analizzare i costi del Capodanno. Un clamoroso testacoda da parte di chi ha costruito la propria propaganda sulla parola “trasparenza” e oggi si sottrae a una verifica puntuale su atti che dovrebbero essere pubblici e facilmente consultabili, e che invece non risultano più accessibili neppure sul portale della Fondazione». Così Alessandro Cocco, Marco Tedde, Lelle Salvatore, Michele Pais e Massimiliano Fadda.

«Alla seduta non hanno partecipato né gli assessori competenti né i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L’unica assenza formalmente giustificata è stata quella del presidente Graziano Porcu. Tutti gli altri hanno scelto di non presentarsi, lasciando la Commissione senza interlocutori e confermando una volontà politica precisa: evitare il confronto».

«La Commissione è diventata così oggetto di tensioni interne alla maggioranza, con pressioni evidenti per impedirne lo svolgimento. Una scelta che alimenta dubbi e sospetti e certifica, ancora una volta, la distanza tra gli slogan e la pratica di governo dell’Amministrazione Cacciotto. Scappare dal confronto significa rifiutare la rendicontazione e tradire il mandato istituzionale, soprattutto quando si parla di risorse pubbliche e grandi eventi, dove il controllo politico dovrebbe essere massimo. Alla luce di questo comportamento, il centrodestra procederà immediatamente con l’accesso agli atti per fare piena chiarezza su contratti, costi e procedure. La trasparenza non è facoltativa né a corrente alternata» chiudono Cocco, Tedde, Salvatore, Pais e Fadda.

Foto d'archivio
