Olive, sfondata la vetrata nella notte

Nella foto: l'ingresso del Concept Store Olive di Alghero ALGHERO - Malviventi scatenati ad Alghero. Dopo l'escalation di Salvador Dalì (il rapinatore mascherato, celebre della serie televisiva La Casa di Carta) che tiene un'intera città sotto scacco, si susseguono nel centro come nelle periferie le spaccate ai danni di attività commerciali e negozi.L'ultimo episodio in ordine di tempo questa notte, intorno a mezzanotte e mezza: Armati di mazza, quattro vandali hanno tentato l'irruzione nel Concept Storenella centralissima Via Gilbert Ferret. Dopo aver frantumato la vetrata d'ingresso della celebre profumeria il suono dell'allarme li ha messi in fuga.L'intera scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, già al vaglio delle forze dell'ordine che indagano sui numerosi episodi di microcriminalità. Intanto cresce l'allarme e la paura tra commercianti, titolari di pubblici esercizi e centri medici.Nella foto: l'ingresso del Concept Storedi Alghero