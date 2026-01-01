Cor 7:45 Da Genova per Alghero e Olbia Aeroitalia inaugura la nuova base operativa all’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo e presenta le nuove rotte per Alghero e Olbia dal mese di giugno



ALGHERO - Aeroitalia inaugura la nuova base operativa all’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo, rafforzando i collegamenti da e per la Liguria. Così, dopo l’avvio del volo per Roma Fiumicino, da giugno partiranno anche le nuove rotte per Alghero e Olbia, offrendo a cittadini, imprese e turisti più opportunità di viaggio tra Genova, la Sardegna e la Capitale. Alla presentazione presenti il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, a conferma dell’impegno delle istituzioni per migliorare mobilità, turismo e sviluppo del territorio.