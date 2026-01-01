Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoAeroporto › Da Genova per Alghero e Olbia
Cor 7:45
Da Genova per Alghero e Olbia
Aeroitalia inaugura la nuova base operativa all’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo e presenta le nuove rotte per Alghero e Olbia dal mese di giugno
Da Genova per Alghero e Olbia

ALGHERO - Aeroitalia inaugura la nuova base operativa all’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo, rafforzando i collegamenti da e per la Liguria. Così, dopo l’avvio del volo per Roma Fiumicino, da giugno partiranno anche le nuove rotte per Alghero e Olbia, offrendo a cittadini, imprese e turisti più opportunità di viaggio tra Genova, la Sardegna e la Capitale. Alla presentazione presenti il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, a conferma dell’impegno delle istituzioni per migliorare mobilità, turismo e sviluppo del territorio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:59
Nuova continuità in vendita 5 rotte
A partire da questo fine settimana sono stati messi in vendita i biglietti relativi alle cinque rotte per le quali sono pervenute offerte, segnando un passaggio fondamentale verso l’avvio del nuovo modello di servizio, che entrerà pienamente a regime con l’inizio della stagione IATA Summer, il 29 marzo 2026
4/2«Volo Alghero-Milano: la proroga penalizza i sardi»
3/2«Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano»
2/2Continuità aerea marchiata Aeroitalia
28/1Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
26/1Salaris: sull’Alghero-Linate un fallimento
25/1Scuola di volo, competenza e rispetto basta slogan
24/1Apre la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari
23/1«Scuola di volo: Alghero è la scelta naturale»
23/1Ad Alghero turista con fossile: denunciato
23/1«Scuola volo: Alghero non si piega»
« indietro archivio aeroporto »
10 febbraio
Volley maschile: la Sottorete espugna Ittiri
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
7 febbraio
Nuova rapina ad Alghero in farmacia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)