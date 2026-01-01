Alguer.it
Volley maschile: la Sottorete espugna Ittiri
Colpo grosso della Web Project Sottorete: Netto 3-0 degli algheresi nello scontro al vertice. Il mister Enrico Granese: "Prestazione splendida, ora testa al Nuoro"
ALGHERO - Colpo grosso della Web Project Sottorete nella decima giornata del campionato di Prima Divisione Maschile. Nel big match andato in scena domenica sera a Ittiri, la formazione algherese si è imposta con un perentorio 3-0 (parziali 18/25, 17/25 e 20/25) sui padroni di casa del GS Ittiri Volley, fino a ieri capolista indiscussa. Una prova di forza e maturità per il sestetto guidato da Enrico Granese, capace di controllare l’incontro dall’inizio alla fine presso la palestra di via XXV Luglio di Ittiri, concedendo pochissimo agli avversari. Con questa vittoria, la classifica assume una nuova fisionomia: l’Ittiri resta ferma a 24 punti (con 10 gare giocate), mentre la Web Project Sottorete sale a quota 22.

Il dato rilevante, però, riguarda le partite disputate: gli algheresi hanno all’attivo solo 8 gare e, con due recuperi ancora da giocare, hanno virtualmente nelle mani il primato del girone, superando anche l’Ermes Volley (attualmente seconda a 23 punti con 9 gare). Soddisfazione evidente nelle parole dell'allenatore Enrico Granese al termine del match: «È una vittoria importante perché arrivata contro una delle dirette concorrenti al primato e perché è un 3-0 che ci permette di portare a casa il bottino pieno. I ragazzi hanno disputato una splendida partita; c'è stato qualche lieve calo, ma nel complesso li abbiamo tenuti bene. È stata una gara piacevole, giocata bene da entrambe le squadre, ma noi abbiamo sbagliato meno e questo ha fatto la differenza».

Il tecnico ha poi analizzato il contesto della gara: «Loro avevano qualche giocatore al rientro da infortuni e forse non erano al top, ma noi siamo stati bravi a non farci condizionare e a scendere in campo determinati per portare a casa il risultato. Sono molto contento della risposta della squadra in una delle prove più importanti del campionato». Archiviato il successo di Ittiri, la Web Project Sottorete guarda già avanti. Il prossimo impegno è fissato per domenica 15 febbraio alle ore 12.15. Si torna tra le mura amiche della Palestra della Scuola Media "Maria Carta" (via Malta) ad Alghero, dove arriverà la Pvn Nuoro per l'undicesima giornata di campionato.
