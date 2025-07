Cor 12:45 Oltraggio a Porto Salve, sassi alla Madonnina Nuovo atto vandalico ad Alghero, questa volta contro un simbolo sacro della fede cristiana: la Madonnina di Porto Salve. Per l´ennesima volta è il Gremio di Sant’Elmo ad essersi occupato della sostituzione del vetro



ALGHERO - Vandali in azione in centro storico ad Alghero. Presa di mira - ancora una volta - la Madonnina di Porto Salve: distrutto nei giorni scorsi il vetro della teca che la racchiude e danneggiati irrimediabilmente i vasi in marmo che adornavano lo spazio. Per l'ennesima volta è stato il Gremio di Sant’Elmo ad essersi attivato per la sostituzione del vetro nel simbolo sacro della fede cristiana al quale, in particolare la marineria locale, si rivolge da sempre per chiedere protezione per affrontare il duro e pericoloso lavoro in mare. Non si tratta dell'unico atto ad opera di sbandati segnalato nelle ultime ore nei diversi quartieri della città.