Epilessia: Neuropsichiatria infantile in prima linea



SASSARI - L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia,che si svolge il 9 febbraio, promossa dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), con una serie di iniziative di sensibilizzazione. In occasione della Giornata, sono state organizzate attività di divulgazione scientifica in collaborazione con alcuni istituti superiori cittadini. In queste occasioni sarà proiettato il cortometraggio “Fuori dall’acqua”, prodotto dalla Fondazione LICE, per stimolare riflessioni e dibattito tra gli studenti sulla condizione delle persone con epilessia.



L’epilessia è una delle malattie neurologiche più comuni in età evolutiva, con diversi gradi di gravità e cause differenti: genetiche, strutturali, metaboliche, spesso multifattoriali. È caratterizzata da crisi ricorrenti, ma nelle forme più severe e farmacoresistenti può associarsi ad alterazioni del comportamento, difficoltà dell’umore, dell’apprendimento e dell’autostima. Una condizione complessa che, in parte, può essere influenzata anche dall’assunzione dei farmaci anticrisi.

In Sardegna si stimano circa 12 mila persone con epilessia, oltre 6 mila in età evolutiva.



«La gestione della malattia epilettica avviene prevalentemente a livello ambulatoriale – afferma Susanna Casellato, responsabile della Struttura semplice “Diagnosi e Cura dell’Epilessia dell’età evolutiva dell’Aou di Sassari – mentre il ricovero è riservato a pochi casi all’anno, costituiti da pazienti affetti da gravi encefalopatie epilettiche e del neurosviluppo resistenti ai farmaci anticrisi. In questi casi si valutano strategie terapeutiche alternative, come la cannabis terapeutica, la terapia chirurgica e, auspichiamo a breve, anche la dieta chetogenica». La Struttura semplice “Diagnosi e Cura dell’Epilessia dell’età evolutiva” è un Centro LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) di 3° livello per l’età pediatrica e fa parte della Struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile diretta dal professor Stefano Sotgiu. Attualmente il Centro segue oltre 2 mila pazienti, dai primi mesi di vita fino ai 18 anni ed è una struttura di riferimento regionale per la diagnosi e la cura dell’epilessia in età evolutiva.



Il Centro è inserito in una rete nazionale di Centri di terzo livello, con cui mantiene una costante collaborazione scientifica. Questo garantisce aggiornamento continuo dei neuropsichiatri e dei tecnici di neurofisiologia e la possibilità di offrire ai pazienti prestazioni diagnostiche altamente qualificate, in linea con i principali centri italiani di eccellenza. Nonostante i progressi della medicina, l’epilessia resta una patologia ancora fortemente soggetta a stigma, sia in età giovanile sia adulta. Il pregiudizio può tradursi in ostacoli ingiustificati nella vita quotidiana: nel lavoro, nello sport, nella scuola e nelle relazioni sociali. Proprio per questo, la Giornata è nata con l’obiettivo di parlare di epilessia per combattere lo stigma. Il colore viola, simbolicamente associato alla lotta contro la discriminazione, illuminerà nelle serate del 7, 8 e 9 febbraio il Palazzo Ducale di Sassari, insieme ad altri monumenti sul territorio nazionale.