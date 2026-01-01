Cor 9:25 Il Comune pronto ad acquisire 600mq in Centro Avviata ad Alghero la procedura per l´indagine esplorativa di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse: l´immobile dovrà essere in buono stato di conservazione e adeguato livello di finitura, con possibilità di utilizzo immediato







«Considerato che attualmente l’immobile sito in Piazza Porta Terra ospita gli organi istituzionali dell’Ente e numerosi servizi ed uffici di programmazione strategica e di supporto al cittadino in spazi che presentano criticità sotto il profilo della funzionalità, dell’accessibilità, della rappresentatività istituzionale e della possibilità di ulteriore sviluppo organizzativo, e questi non sono pienamente conformi al ruolo e al prestigio delle funzioni esercitate», la Giunta comunale ha avviato la procedura per una specifica indagine esplorativa di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per acquisire un nuovo immobile nel patrimonio pubblico.



Superficie minima non inferiore a 600 mq; buono stato di conservazione e adeguato livello di finitura; idoneità strutturale e funzionale all’uso istituzionale; preferibile localizzazione nel centro storico; tempi di disponibilità e consegna che permettano la possibilità di utilizzo immediato. Questi i criteri ed i requisiti alla base della scelta che sarà operata dai competenti uffici del Demanio. «Immobile - si legge nella delibera del 12 febbraio 2026 - che sarà destinato a sede degli organi istituzionali e degli uffici di programmazione strategica e di supporto al cittadino in diretta connessione politico-amministrativa, risolvendo le soluzioni di gestione organizzativa frammentarie».



La scelta di procedere con l'acquisizione di un nuovo immobile nel centro storico è dettata da una complessiva riflessione sulla riorganizzazione strutturale, funzionale e tecnica della struttura comunale, anche dal punto di vista istituzionale e di rappresentanza. Il tutto, «finalizzato a migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, conseguire economie strutturali di spesa mediante la progressiva riduzione delle locazioni passive ed a restituire all’immagine dell’Ente una sede istituzionale coerente con il ruolo di città capoluogo turistico e culturale di rilievo internazionale».



Tra le ipotesi che potranno essere prese in considerazione, potrà certamente esserci quella dell'acquisizione dell'ex filiale del Banco di Sardegna di Via Simon. L'idea era già stata recentemente avanzata dal gruppo consiliare Noi RiformiAmo Alghero [



LEGGI ], che per bocca del suo capogruppo - considerata la posizione strategica e la contiguità con l'ex caserma dei Carabinieri in corso di riqualificazione - avanzava l'ipotesi di un'acquisizione «che consentirebbe la creazione di un unico e significativo complesso edilizio, capace di rafforzare ulteriormente il processo di valorizzazione del patrimonio storico e urbano della città».