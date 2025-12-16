Cor 9:05 «Si acquisti l´ex filiale del Banco» La proposta del gruppo consiliare Noi RiformiAmo Alghero. «Considerata la posizione strategica e la contiguità con l’ex caserma dei Carabinieri, l’eventuale acquisizione dell’ex filiale consentirebbe la creazione di un unico e significativo complesso edilizio»



ALGHERO - L’Amministrazione comunale, è impegnata da tempo in un articolato percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città, investendo ingenti risorse nella riqualificazione di diversi immobili di rilevante importanza. Tra questi si segnalano, in particolare, la sede del Consiglio comunale di Via Columbano e l’ex caserma dei Carabinieri di Via Simon. In adiacenza a quest’ultimo immobile è presente l'ormai ex filiale del Banco di Sardegna di Largo San Francesco, recentemente dismessa a seguito del trasferimento degli uffici presso altre sedi cittadine e che, secondo notizie di pubblico dominio, risulterebbe attualmente posta in vendita dall’istituto di credito. Lo ricorda dal gruppo consiliare Noi RiformiAmo Alghero.



«Considerata la posizione strategica e la contiguità con l’ex caserma dei Carabinieri, l’eventuale acquisizione dell’ex filiale consentirebbe la creazione di un unico e significativo complesso edilizio, capace di rafforzare ulteriormente il processo di valorizzazione del patrimonio storico e urbano della città. Alla luce della cronica carenza di uffici e spazi comunali, nonché della necessità di ridurre il ricorso a immobili di terzi in locazione, si ritiene opportuno che l’Amministrazione comunale valuti attentamente il potenziale acquisto della suddetta struttura, che potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità per la realizzazione di progetti e iniziative di interesse pubblico, a beneficio della collettività. Tale operazione, oltre a migliorare la qualità dei servizi e della vita dei cittadini, potrebbe generare, nel medio-lungo periodo, un concreto beneficio economico per le casse comunali» chiude il capogruppo Gianni Martinelli.