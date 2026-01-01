S.A. 9:30 Agguato nel Nuorese: operaio ucciso davanti a casa L´uomo, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, stava rientrando nella sua casa nel centro storico di Orani, quando è stato freddato con diversi colpi di arma da fuoco



ORANI - Tonino Pireddu, operaio di 38 anni, è stato ucciso nella notte nel centro storico di Orani, paese in provincia di Nuoro. L'uomo, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, stava rientrando nella sua casa, quando è stato freddato con diversi colpi di arma da fuoco. La sua compagna era appena entrata nell'appartamento, mentre la vittima è rimasta nell'auto appena parcheggiata per prendere degli oggetti ed è stato colpito alla schiena. Il killer è scappato senza lasciare tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.