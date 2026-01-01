Cor 11:37 «Mante Carru, intervenga il Comune» Michele Pais: «È arrivato il momento che l’amministrazione comunale intervenga con decisione, esercitando i poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti a Monte Carru. Non è più accettabile che i cittadini continuino a subire le conseguenze di un contenzioso che va avanti da anni»



ALGHERO - Il consigliere comunale della Lega ad Alghero chiede un cambio di passo netto da parte di Palazzo Civico su una vicenda che ha trasformato un intero quartiere in un’area urbana incompleta, con ricadute pesanti sulla qualità della vita dei residenti. «Parliamo – sottolinea Pais – di famiglie che hanno acquistato la prima casa, spesso con grandi sacrifici, e che oggi si trovano a vivere in un quartiere privo di opere fondamentali non per propria responsabilità. È inaccettabile che i ritardi, i cavilli e le dispute giudiziarie tra pubblico e privato si traducano in disagi quotidiani per cittadini incolpevoli, con problemi che riguardano anche la salute pubblica».



Secondo il consigliere della Lega, la strada è chiara: il Comune deve intervenire direttamente per completare le urbanizzazioni, restituendo normalità e dignità al quartiere. «Sarà poi compito e diritto dell’amministrazione rivalersi sul soggetto privato eventualmente obbligato all’esecuzione delle opere. Ma questo non può essere un alibi per l’inazione. Prima vengono i cittadini, poi le controversie legali, che proseguiranno nelle sedi opportune senza però scaricare i loro effetti negativi sulle famiglie».



Pais richiama infine l’amministrazione a una scelta di responsabilità politica e amministrativa. «Serve concretezza, servono atti. Facciamo prevalere l’azione sulla burocrazia e sui formalismi che hanno già prodotto troppi anni di immobilismo. Monte Carru è un quartiere della città, non un problema da rinviare ancora. Grazie al voto dell’opposizione in Consiglio comunale si è risolto un primo problema. Ma non possiamo sostituirci all’amministrazione per le attività esecutive, che deve intervenire subito».