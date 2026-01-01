Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaEdilizia › «Chiarezza su Monte Carru»
Cor 10:00
«Chiarezza su Monte Carru»
Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, annunciando il deposito di una dettagliata interrogazione consiliare sul tema
«Chiarezza su Monte Carru»

ALGHERO - «Il Tribunale di Sassari ha ribadito che l’obbligo di completare tutte le opere necessarie all’agibilità, comprese quelle idriche, è in capo al lottizzante, la Botticelli Immobiliare Srl. Alla luce di questo chiarimento, e considerato che il Comune ha acquisito le opere di urbanizzazione nel giugno scorso, riteniamo doveroso fare piena chiarezza per tutelare i cittadini che vivono nelle abitazioni della lottizzazione Monte Carru». Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, annunciando il deposito di un’interrogazione consiliare sul tema.

«Senza polemiche – prosegue Cocco – chiediamo di vederci chiaro su un passaggio delicato che riguarda diritti fondamentali come l’agibilità degli immobili. Il provvedimento del Tribunale è netto: fra le opere da completare obbligatoriamente rientrano tutte quelle necessarie all’agibilità, comprese le infrastrutture idriche». «Sempre il giudice – aggiunge – ha indicato la corretta sequenza di azioni da intraprendere: prima il completamento delle opere da parte del lottizzante, poi la verifica, dunque l’acquisizione da parte del Comune e infine l’affidamento ad Abbanoa». «Questo quadro impone una riflessione seria sulla deliberazione con cui il Comune di Alghero ha acquisito le opere di urbanizzazione, assumendole come già complete e funzionali. Si tratta quindi di chiarire e tutelare i residenti, ma anche l'Ente».

«Da tempo – conclude Cocco – alcuni condomini sollevano perplessità su questi passaggi e meritano risposte. È dovere dell’Amministrazione spiegare se esistano rischi per il Comune, se vi siano state certificazioni rilasciate in presenza di opere non ancora definitivamente ultimate e come eventualmente intenda tutelarsi. L’interrogazione che ho depositato nasce con uno spirito chiaro: difendere i cittadini, evitare che eventuali inadempienze private ricadano sulla comunutà e garantire che ogni atto sia coerente con quanto affermato in sede giudiziaria. Su temi così delicati, fare chiarezza è un dovere».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:05
Housing sociale, boom di domande a Sassari
96 domande arrivate, 70 delle quali ritenute ammissibili, per 27 alloggi di housing sociale nel centro storico. Pubblicata la graduatoria provvisoria, cresce in città la consapevolezza del processo in atto
27/1«Sul Caval Marì sospendere l´iter»
17/12«Si acquisti l´ex filiale del Banco»
16/12Casa: in Parlamento le proposte. «Diritto all’abitare, si cambi rotta»
16/12Alghero Sud festeggia 10 anni. «Nuovo impegno per il quartiere»
13/11Adiconsum lancia l´allarme su bonus edilizi
14/7Si sgretola Torre della Polveriera
10/7A Sorso la prima struttura a persone senza fissa dimora
27/6La sfida per il diritto alla casa ad Alghero e in Sardegna
27/11Housing sociale: bando per altri cinque alloggi
22/11Nell’Isola 6 case su 10 costruite più di 44 anni fa
« indietro archivio edilizia »
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
31 gennaio
Laboratorio - concerto per Claudia Crabuzza
30 gennaio
«In via Tarragona una caffetteria sociale»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)