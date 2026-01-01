S.A. 10:51 Inflazione in calo ma famiglie sarde più fragili È quanto si evince dal dossier del Centro Studi della Cna che rielabora l´andamento delle spinte inflattive alla dimensione regionale riguardante la Sardegna



CAGLIARI - Il dato di dicembre - fonte Istat - conferma il quadro di bassa inflazione che caratterizza l'economia della Sardegna. Nella media del 2025 l'inflazione regionale si è attestata all'1,3% (variazione media dell'indice NIC), ma con un profilo chiaramente discendente nel corso dell'anno, culminato nel minimo di novembre (0,7%). Dopo il quasi azzeramento della dinamica dei prezzi osservato a fine '23, l'inflazione in Sardegna aveva mostrato un progressivo rafforzamento nel '24, sostenuta in larga misura dal recupero dei prezzi energetici. Tale spinta si è tuttavia esaurita nel corso del '25, determinando un rallentamento diffuso delle pressioni inflazionistiche e contribuendo al ridimensionamento della crescita dei prezzi a livello regionale. Il raffreddamento dell'inflazione è risultato più marcato in Sardegna rispetto alla media nazionale (inflazione Italia all'1,5%), con un differenziale che si è progressivamente ampliato nel corso dell'anno. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto al recente passato: tra il 2022 e il '23 la Sardegna era stata una delle regioni maggiormente colpite dall'impennata inflazionistica innescata dalla crisi energetica; in quella fase, l'Isola aveva risentito in misura più intensa dell'aumento dei prezzi, a causa del maggiore costo del trasporto dell'energia, della più elevata dipendenza dalle importazioni nette e di un più rapido trasferimento degli aumenti dei prezzi alla produzione sui prezzi finali.



È quanto si evince dal dossier del Centro Studi della Cna che rielabora l'andamento delle spinte inflattive alla dimensione regionale riguardante la Sardegna. Questa dinamica riflette la persistente debolezza della domanda aggregata regionale, strettamente connessa a un deterioramento strutturale del reddito reale delle famiglie, che non si limita agli ultimi tre anni. L'analisi dei redditi reali da lavoro dipendente evidenzia come, a partire dal 2019, la Sardegna abbia registrato riduzioni significative nel 2020, nel '22 e nel '23, senza un pieno recupero nelle fasi successive. Nell'arco di cinque anni il reddito medio annuo di un lavoratore dipendente in Sardegna è sceso da circa 32.700 euro nel 2019 a poco più di 31.000 euro nel '24, con una perdita cumulata superiore a 1.700 euro per occupato. Il dato regionale risulta sensibilmente peggiore della media nazionale, dove nello stesso periodo la contrazione del reddito si è limitata a circa 1.000 euro. In termini percentuali, tra il 2019 e il 2024 il reddito reale medio dei lavoratori dipendenti sardi si è ridotto del -5,4%, a fronte di una flessione nazionale del -2,6%.



«Nel complesso – affermano Luigi Tomasi e Francesco Porcu – rispettivamente Presidente e

Segretario Regionale di CNA Sardegna - il quadro che emerge dall’analisi delle traiettorie

inflazionistiche regionali evidenzia rischi congiunturali e strutturali. Il protrarsi di una fase di bassa

inflazione, se accompagnata da redditi reali stagnanti e da una domanda interna debole – proseguono i vertici di CNA - minaccia di tradursi in una crescita anemica e in un ulteriore deterioramento della base produttiva regionale. Inoltre, la forte dipendenza dell’economia regionale dai consumi interni e dal turismo accentua la vulnerabilità del sistema produttivo agli shock esterni e ai cicli stagionali. In questo contesto, le politiche economiche regionali dovrebbero – concludono Tomasi e Porcu - concentrarsi sul recupero del potere d’acquisto delle famiglie, sostenendo redditi e occupazione, soprattutto di qualità. In quest’ottica, gli obiettivi da porre al centro dell’agenda politica riguardano la riduzione del part-time involontario, il contenimento dell’eccessiva stagionalità contrattuale, la promozione della formazione in azienda, il rafforzamento dell’interazione tra scuola, università e imprese e l’aumento dei tassi di attività, in particolare femminili».