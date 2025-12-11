Cor 9:00 Alghero Sud festeggia 10 anni

«Nuovo impegno per il quartiere» Mercoledì 17 dicembre a partire dalle ore 15, presso i locali del Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra, una delegazione del Comitato di Quartiere Alghero Sud, incontrerà il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ed alcuni Assessori della sua Giunta



ALGHERO - Si tratta del secondo incontro. Il precedente del 19 novembre era stato dedicato solo ad un tema, il proliferare delle antenne telefoniche soprattutto nel Quartiere Alghero Sud, ma un po' in tutto Alghero. Nella riunione di novembre si erano accennate brevemente altre criticità, come lo stato in cui versa ormai da anni il campo di Basket chiamato Il Pallone in Via Enrico Berlinguer, di fianco al Supermercato Conad, che presenta immondizia, detriti di vario genere, tabelloni di basket divelti, spogliatoi con segni di vandalismo e la rete di recinzione rotta in più punti. Nella stessa riunione era poi stata fissato l'incontro di mercoledì 17 dicembre, per portare all'attenzione del Sindaco altre problematiche, raccolte tra i residenti del Quartiere e segnalate dagli esercizi commerciali.



E' anche l'occasione per festeggiare i 10 anni di vita di Alghero Sud, nato il 5 dicembre 2015 da una idea di un gruppo di persone residenti nel Quartiere. L'anno 2025 si chiude quindi con un incontro con l'Amministrazione Comunale di Alghero all'insegna della collaborazione per segnalare e per risolvere le criticità del Quartiere. Con il 2025 si conclude anche il triennio della Presidenza Fabio Bruno, eletto nel novembre del 2022 con altri 10 membri che hanno formato l'ultimo Consiglio Direttivo di Alghero Sud. Ad inizio 2026 sarà rinnovato questo organismo e dovranno essere anche rinnovate le 4 cariche statutarie, Presidente, Vice Presidente, Segretario e tesoriere.



Un breve cenno anche sui primi 10 anni: Si sono alternati 5 Presidenti, 3 Consigli Direttivi. Sono stati numerosissimi gli incontri con le 3 Giunte succedutesi, Sindaco Mario Bruno, Mario Conoci ed ora Raimondo Cacciotto. Sono state organizzate Assemblee, Cene di quartiere, escursioni in Sardegna, un Annullo Postale, Raccolte di fondi e beni per beneficenza, 5 Serate d'Autore dedicate alla canzone algherese, la partecipazione a manifestazioni ed eventi come le prime 2 Regate di Vela Latina durante i festeggiamenti per San Giovanni. Ma soprattutto si è sempre cercato un dialogo sereno e costruttivo con le Amministrazioni Comunali. Dieci anni molto intensi. Ora ci si aspetta, dal rinnovo delle cariche, nuova spinta, nuove idee, un coinvolgimento maggiore dei residenti e degli operatori degli esercizi commerciali. «Non sarà facile, ma il 2026 dovrà dare risposte anche a chi in questi 10 anni ha lavorato dietro le quinte per migliorare il Quartiere».