Cor 12:05 Casa: in Parlamento le proposte

«Diritto all’abitare, si cambi rotta» L’Alleanza municipalista chiede al Governo un cambio di rotta e risorse strutturali per il diritto all’abitare: presente a Roma l´assessore all´Urbanistica del comune di Alghero, Roberto Corbia



ROMA – Si è svolta ieri presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, durante la quale un gruppo di assessore e assessori in rappresentanza di oltre quaranta città italiane ha presentato le proposte per un Piano Casa Nazionale. A un anno dal sit-in promosso dagli enti locali per sollecitare un intervento del Governo sull’emergenza abitativa – rimasto senza risposte – le amministrazioni locali sono tornate a Roma per ribadire con forza che la crisi della casa è una priorità nazionale e richiede politiche strutturali e risorse adeguate. Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato come, nelle città italiane, il diritto all’abitare sia sempre più compromesso, con ricadute dirette su salute, lavoro, studio e qualità della vita.



Gli enti locali stanno già intervenendo, riqualificando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, promuovendo edilizia sociale, studentati pubblici e forme di abitare collaborativo e solidale, con Agenzie sociali per l’Affitto, regolando gli affitti brevi attraverso gli strumenti urbanistici disponibili e sostenendo i canoni concordati e le situazioni di morosità incolpevole. Tuttavia, è stato ribadito, questi sforzi non sono sufficienti senza un piano nazionale che accompagni e rafforzi l’azione dei Comuni, invertendo decenni di disinvestimento pubblico sul diritto alla casa e garantendo risorse dedicate anche nella legge di bilancio. In rappresentanza della città di Alghero, ha partecipato ai lavori l’assessore all’Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Corbia.



«Quella di ieri è stata una giornata importante: insieme a oltre 40 città italiane, tra cui Cagliari, rappresentata dall’assessore alla pianificazione strategica Matteo Lecis Cocco Ortu, abbiamo presentato in Parlamento una proposta concreta, articolata in dieci punti, per la definizione di un Piano Casa nazionale. Il diritto alla casa è uno dei pilastri della nostra Costituzione e non può essere considerato una responsabilità in capo ai soli Comuni, che fanno la loro parte, ma non basta. La tensione abitativa non riguarda più esclusivamente le grandi città, ma attraversa oggi l’intero Paese. Servono risposte strutturali e un impegno diretto dello Stato, per sostenere anche i contesti medio-piccoli come Alghero, dove l’accesso alla casa è diventato una criticità sempre più evidente. Una sfida che può essere affrontata in modo efficace solo attraverso politiche nazionali coordinate, in grado di affiancare e rafforzare l’azione degli enti locali».



Alleanza municipalista per il diritto alla casa: Emily Clancy (Vicesindaca di Bologna), Tobia Zevi (Assessore a Roma), Fabio Bottero (Assessore a Milano), Laura Lieto (Vicesindaca di Napoli), Jacopo Rosatelli (Assessore a Torino), Nicola Paulesu (Assessore a Firenze), Costanza Spera (Assessora a Perugia), Anna Puddu e Matteo Lecis Cocco Ortu (Assessori a Cagliari), Francesca Benciolini (Assessora a Padova), Luisa Ceni (Assessora a Verona), Davide Patrone (Assessore a Genova), Matteo Tosetto (Assessore a Vicenza), Andrea Zini (Assessore a Udine), Ettore Brianti (Assessore a Parma), Mariarosa Devecchi (Assessora a Lodi), Claudia Lenzini (Assessora a Bergamo), Emanuele Manzoni (Assessore a Lecco), Alessandro Cantoni (Assessore a Brescia), Andreina Fumagalli (Assessora a Monza), Lanfranco De Franco (Vicesindaco di Reggio Emilia), Francesca Maletti (Assessora a Modena), Nicola Grasso (Assessore a Bari), Kristian Gianfreda (Assessore a Rimini), Hiba Alif (Assessora a Ravenna), Enzo Lattuca (Sindaco di Cesena), Lauriana Sapienza (Assessora a Castenaso | BO), Maria Aida Episcopo (Sindaca di Foggia), Massimo Labanca (Assessore a mi Sesto Fiorentino | FI), Mattia Palazzi (Sindaco di Mantova), Roberto Corbia (assessore Urbanistica Alghero).