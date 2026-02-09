S.A. 9:50 «Non si abbassa la guardia ma basta panico» E´ la Maggioranza algherese ad intervenire sul tema sicurezza, al centro della discussione politica nelle ultime settimane ad Alghero dopo un escalation di episodi in città, in particolare rapine ai danni delle attività commerciale



ALGHERO - «In merito al recente dibattito sulla sicurezza, vogliamo innanzitutto esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle attività commerciali colpite dall’azione criminale di uno o più balordi che in questi giorni stanno creando disordine in città. Condanniamo con fermezza questi episodi, che non rendono giustizia alla tranquillità e all’immagine della nostra bella città. Riteniamo altresì doveroso fare chiarezza e rassicurare la cittadinanza: l’Amministrazione sta affrontando il tema sicurezza con la massima serietà e attenzione. Fin dall’inizio del mandato, il nostro obiettivo è stato quello di rafforzare il Corpo di Polizia Locale, nominando un Comandante preparato e motivato, investendo in risorse umane, mezzi e strumenti adeguati al delicato lavoro che gli agenti svolgono ogni giorno».



E' la Maggioranza algherese ad intervenire sul tema sicurezza, al centro della discussione politica nelle ultime settimane ad Alghero dopo un escalation di episodi in città, in particolare rapine ai danni delle attività commerciale. Moro e alleati, dunque, tracciano la linea tra quanto già fatto dall'esecutivo e gli obiettivi posti dai nuovi progetti: «Abbiamo di recente approvato il Regolamento di Polizia Urbana, strumento fondamentale per garantire un efficientamento dei servizi al cittadino, con l’obiettivo di consolidare le attività di contrasto a tutte le forme di insicurezza e degrado urbano. Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato, capace di mettere in rete pubblico e privato e di supportare in modo efficace l’azione delle forze dell’ordine nel presidio del territorio. Siamo naturalmente al fianco delle autorità competenti e confermiamo il pieno sostegno alle forze dell’ordine impegnate nelle attività di indagine. È però importante che si eviti di parlare a sproposito e inquinare il dibattito politico, perché certi atteggiamenti non fanno che creare confusione, soprattutto sui ruoli».



Ma dal centro-sinistra ristabiliscono gli ambiti di intervento senza generare allarmismi come ha chiesto il sindaco Cacciotto: «L’Amministrazione comunale, così come il Sindaco, non può e non deve sostituirsi alle autorità competenti, che operano in piena autonomia e con gli strumenti previsti dalla Legge. Chi critica il nostro operato o propone soluzioni improvvisate e prive di fondamento è invitato a distinguere correttamente tra indirizzo politico e azione operativa delle forze dell’ordine. Mescolare questi piani non aiuta a risolvere i problemi e rischia solo di alimentare disorientamento. È altrettanto necessario evitare accostamenti impropri: episodi di microcriminalità locale non possono essere confusi con fenomeni di criminalità organizzata. Questa distinzione, in questo specifico contesto, non significa abbassare la guardia, ma esercitare responsabilità e prudenza, evitando di diffondere allarmismi inutili. Alimentare il panico non rende una città più sicura».



E concludono replicando al gruppo azzurro: «Ricordiamo ai colleghi di Forza Italia che questa città ha vissuto giorni peggiori quando un ex sindaco girava sotto scorta. Alghero resta una città tranquilla, nella quale è possibile vivere e muoversi serenamente in ogni momento della giornata. Il nostro impegno è fare in modo che continui a esserlo, intervenendo con decisione per limitare e contrastare episodi di disagio o criminalità, che purtroppo possono verificarsi anche nelle realtà più tranquille. Vogliamo rassicurare tutte e tutti: il Sindaco è in costante contatto con la Prefetta, il Questore, il Comandante dei Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale, affinché gli autori degli episodi che stanno creando scompiglio in città vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia».