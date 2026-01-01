Alguer.it
S.A. 19:39
Vendono auto online e spariscono: denunciati
Dopo il pagamento la vendita della vettura non è mai stata concretizzata e ogni tentativo di contatto con i venditori è risultato vano, facendo emergere i contorni della truffa. Indagini in corso dei carabinieri di Fonni
Vendono auto online e spariscono: denunciati

FONNI - I Carabinieri della Stazione di Fonni, al termine di un’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due soggetti ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un residente. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata da un uomo che, dopo aver individuato online un annuncio per la vendita di un’autovettura a un prezzo particolarmente vantaggioso, aveva avviato contatti con i presunti venditori. Convinto della bontà dell’affare, la vittima ha effettuato un bonifico bancario dell’importo di 3.000 euro per l’acquisto del veicolo.

Dopo il pagamento, tuttavia, la vendita non è mai stata concretizzata e ogni tentativo di contatto con i venditori è risultato vano, facendo emergere i contorni della truffa. Le successive attività investigative, supportate da accertamenti bancari e telematici, nonché da perquisizioni, hanno consentito di identificare due persone, risultate intestatarie delle carte utilizzate per l’accredito del denaro e delle utenze telefoniche impiegate per i contatti con la vittima. I due soggetti sono stati pertanto deferiti in stato di libertà per il reato di truffa.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e accertare se vi siano altre vittime del medesimo raggiro. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione nelle compravendite online, diffidando di offerte eccessivamente vantaggiose e utilizzando canali di pagamento tracciabili e sicuri. Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi, anche in loro favore.
