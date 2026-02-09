Alguer.it
S.A. 18:44
Blitz Carabinieri: fermati in 4 al Lido
I miliari dell’Arma hanno proceduto all’identificazione di 125 persone e controllato 73 veicoli negli ultimi giorni con posti di blocco in città e periferia. Fermati 4 giovani ritenuti i responsabili di un furto in un ristorante del Lido
Blitz Carabinieri: fermati in 4 al Lido

ALGHERO - Nel corso degli ultimi giorni, ad Alghero, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio al fine di prevenire la commissione di reati e garantire un’adeguata cornice di sicurezza. In tale contesto, i miliari dell’Arma hanno eseguito numerosi posti di controllo impiegando militari provenienti anche dalle Stazioni Carabinieri dei territori limitrofi e procedendo all’identificazione di 125 persone e controllando 73 veicoli.

Nel complesso sono state elevate 10 sanzioni amministrative per trasgressioni al codice della strada, in particolare un giovane è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore sprovvisto di targa e due uomini sono stati sanzionati perché, alla guida delle loro rispettive autovetture, hanno effettuato manovre di inversione e di sorpasso creando pericolo agli utenti della strada. Inoltre i Carabinieri della locale Compagnia, a seguito di approfondite e rapide indagini, hanno deferito in
stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari 4 ragazzi ritenuti responsabili del reato di furto aggravato commesso ai danni di un esercizio commerciale.

In particolare i militari dell’Arma hanno avviato mirate indagini a seguito del furto perpetrato la notte di martedì 10 febbraio ai danni di un Bar/Ristorante sito in via Lido da 4 soggetti che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno asportato il denaro conservato nella cassa – circa 40 euro in monete - e alcune bottiglie di birra. Grazie all’attento sopralluogo e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona sono stati individuati i 4 responsabili recuperando il denaro e le bottiglie trafugate che saranno a breve restituite ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e al fine di verificare se gli stessi soggetti si sono altresì resi responsabili di altri tentativi di furto registrati nel corso della medesima nottata. L’intensificazione dei controlli continuerà con costanza anche nelle prossime settimane.
